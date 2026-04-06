Fresneda treina sem limitações na véspera do jogo contra o Arsenal

O Sporting encerrou a preparação para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol e Rui Borges poderá contar com Iván Fresneda. O lateral direito treinou com normalidade em Alcochete, como foi possível acompanhar durante os 15 minutos abertos à comunicação social. Antes do embate com o Arsenal esta é uma garantia importante para o técnico, uma vez que o lateral espanhol tem sido preponderante na campanha do Sporting na Liga dos Campeões, acumulando nove encontros e 830 minutos em campo.Fresneda, recentemente convocado à seleção sub-21, tinha falhado o jogo contra o Santa Clara por síndrome gripal, mas está recuperado.No meio-campo, a ausência do capitão Hjulmand, por castigo, é a grande baixa para os leões. O dinamarquês, contra o Santa Clara, só entrou já depois dos 65 minutos, e Rui Borges aproveitou para testar a parceria entre Morita e Daniel Bragança. Os dois, ainda assim, não completaram o encontro, já que o técnico identificou ser necessário reservar a condição física destes, principalmente não tendo Hjulmand disponível. Segundo o que o DN pôde saber, os dois partirão à frente na corrida pela titularidade, mas a gestão de Kochorashvili tem sido prioritária de modo a que o georgiano possa, eventualmente, ser chamado na segunda parte para refrescar um setor que será muito fustigado pela capacidade de o Arsenal manter a bola.O georgiano, recorde-se, passou mês e meio afastado por lesão traumática, já foi ao banco contra o Santa Clara, mas não somou minutos. Justamente por estar o encontro do Arsenal à frente nessas prioridades de gestão. Quenda também já é opção após longa paragem por fratura num dedo do pé, mas não está com forma física ideal para lutar por um posto no onze. O colombiano Luis Suárez, castigado contra o Santa Clara, vai voltar a alinhar na frente esta terça-feira..Sporting ultrapassa Santa Clara na primeira parte, depois pensou no Arsenal e apanhou susto (veja os golos)