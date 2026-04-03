Sporting ultrapassa Santa Clara na primeira parte, depois pensou no Arsenal e apanhou susto (veja os golos)

O Sporting venceu esta sexta-feira, 3 de abril, o Santa Clara, por 4-2, em jogo da 28.ª jornada da I Liga. A equipa de Rui Borges começou por ver o adversário adiantar-se no marcador, mas acabou por dar a volta na primeira parte, tendo depois começado a pensar no jogo de terça-feira com o Arsenal, para a Liga dos Campeões, tendo apanhado um susto quando Gonçalo Paciência viu um golo anulado e depois fez mesmo o segundo golo. O jovem Rafael Nel acabou com as dúvidas permitindo aos leões conquistarem mais três pontos que isolam a equipa no segundo lugar com 68 pontos, a quatro do líder FC Porto.O Santa Clara, treinado por Petit, viu terminar uma série de três vitórias consecutivas, mantendo no entanto a vantagem de oito pontos para o primeiro lugar de despromoção.Os açorianos tiveram uma grande entrada no jogo de Alvalade, pois logo no terceiro minuto Gustavo Klismahn abriu o marcador, na sequência de um lançamento lateral de Guilherme Romão na esquerda, que fez a bola atravessar a área até chegar a Luís Fernando, que amorteceu para o remate do médio brasileiro.O golo afetou a equipa de Sporting que tardou a pegar no jogo, até que aos 20 minutos Geny Catamo, lançado pelo grego Vagiannidis, caiu na área num lance com Guilherme Romão, que levou o árbitro a assinalar penálti, que acabou por ser transformado por Pedro Gonçalves.Os leões tomaram então conta da partida, com o guarda-redes Gabriel Batista a adiar o segundo golo da equipa de Rui Borges, que pode suspirar de alívio aos 39 minutos com o golo de Daniel Bragança, que depois de combinar com Pedro Gonçalves e Rafael Nel, rematou para o fundo da baliza dos açorianos.Ainda antes do intervalo, surgiu o terceiro golo leonino por Francisco Trincão, com um remate à meia volta aos 42 minutos, após assistência de Morita.A vitória estava encaminhada e o Sporting podia começar a pensar no jogo de terça-feira com o Arsenal, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões. Na segunda parte, os bicampeões nacionais dominaram em absoluto a partida e dispuseram das melhores ocasiões para marcar, mas acabou por ser o Santa Clara a marcar com um grande golo de Gonçalo Paciência aos 82 minutos, que foi anulado por uma alegada falta sobre Souleymane Faye, que originou depois a expulsão de Petit.Só que Gonçalo Paciência queria mesmo deixar a sua marca na partida e acabou por fazer o segundo golo dos açorianos aos 89 minutos, num lance de Brenner que passou por Debast, tendo a bola sobrado para o ponta-de-lança marcar.De tanto pensar no Arsenal, o Sporting acabou o jogo em grande sofrimento, com os açorianos à procura do empate. Ainda assim, aos 90+5 minutos, o jovem Rafael Nel (titular devido ao castigo de Luis Suárez) fez o golo que confirmou o triunfo do Sporting, aproveitando um passe de Eduardo Quaresma para bater Gabriel Batista.Veja os golos: