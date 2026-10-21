Franclim Carvalho estreia-se na Europa com o Sp. Braga à procura de uma reação

O Sporting de Braga inicia esta quinta-feira (22) um novo ciclo com Franclim Carvalho no banco e a necessidade de regressar às vitórias. Os minhotos recebem o Gent, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, para a segunda jornada da fase de liga da Liga Conferência, depois da derrota por 3-0 no terreno do Copenhaga. A estreia do sucessor de Carlos Vicens acontece num momento em que recuperar a confiança é tão importante como conquistar os primeiros pontos europeus.

Anunciado na terça-feira e apresentado nesta quarta-feira (21), o treinador de 39 anos assinou até ao final da temporada, com mais uma época de opção. Regressa a um clube onde trabalhou na formação e também como adjunto de Artur Jorge, participando no percurso que levou os arsenalistas à Liga dos Campeões e à conquista da Taça da Liga de 2023/24.

“Sempre tive o desejo de me sentar aqui como treinador principal”, afirmou na apresentação, que serviu também de antevisão ao encontro com os belgas. O entusiasmo não escondeu a urgência: “Tenho um jogo para ganhar já.”

Com pouco tempo para preparar a estreia, Franclim Carvalho pretende introduzir uma equipa mais intensa, rápida e dinâmica. No contacto com os jogadores, prometeu frontalidade e lealdade nas escolhas, reconhecendo que nem todos poderão ficar satisfeitos com as decisões. O conhecimento da estrutura e de parte do plantel permite-lhe começar com referências, mas a responsabilidade de liderar é agora inteiramente sua.

“Não tenho dúvidas de que estou preparado para este desafio”, garantiu o técnico, confiante na qualidade dos jogadores e na margem de crescimento da equipa.

A mudança surgiu depois da derrota caseira com o Gil Vicente, por 2-1, na segunda-feira, terceiro desaire consecutivo numa sequência de quatro jogos sem ganhar. Carlos Vicens deixou o cargo e António Salvador escolheu um treinador identificado com a casa para tentar inverter o momento.

Presente na apresentação, o presidente agradeceu o trabalho do espanhol, mas explicou que a evolução esperada dera lugar a um retrocesso que não estava a ser ultrapassado. A troca no banco foi acompanhada por uma mensagem ao grupo: “O balneário tem de assumir as suas responsabilidades.”

Salvador quer que a mudança também se traduza no comportamento dos jogadores, chamados a demonstrar novamente o seu valor. A escolha de Franclim foi sustentada pelo conhecimento do clube, pela identificação com os seus valores e pela participação em anteriores momentos de sucesso.

Ricardo Horta assumiu a necessidade de reagir. “Não temos mostrado aquilo que o clube exige”, reconheceu o capitão, que destacou a exigência do novo treinador desde o primeiro treino. Sem afastar a responsabilidade do plantel, aceitou a insatisfação dos adeptos e pediu uma resposta imediata: “Tem de surgir uma resposta já amanhã, uma mudança de mentalidade.”

O primeiro teste será diante de um Gent que começou a fase de liga com uma vitória por 1-0 sobre o Aarhus. Para os bracarenses, o encontro representa a oportunidade de somar os primeiros pontos nesta etapa da competição e interromper a sequência negativa. Para Franclim Carvalho, é o início de um desafio desejado, agora sujeito à exigência dos resultados.