Francisco Costa eleito Melhor Jovem Jogador da Europa pela EHF após temporada de excelência

Francisco Costa foi distinguido pela Federação Europeia de Andebol (EHF) com o prémio de Best Young Player da temporada 2025/2026, uma distinção entregue esta sexta-feira, durante o sorteio da fase de grupos da EHF Champions League, no âmbito dos EHF Excellence Awards 2026, que reconhecem anualmente os jogadores em maior destaque nas competições europeias.O galardão coroa uma época de afirmação absoluta, tanto ao serviço da Seleção Nacional como do Sporting CP, confirmando Francisco Costa como um dos jogadores mais influentes da nova geração do andebol mundial.Ao serviço dos Heróis do Mar, o lateral direito protagonizou um Campeonato da Europa memorável. Foi eleito para a All-Star Team como Melhor Lateral Direito da competição e arrecadou igualmente o prémio de Melhor Jogador Jovem do Europeu, depois de somar 61 golos e 21 assistências em apenas oito encontros. Com esse registo, estabeleceu um novo máximo de golos marcados por um internacional português numa única edição do Campeonato da Europa.A qualidade do seu remate voltou igualmente a impressionar o panorama internacional. Francisco Costa registou o segundo lançamento mais rápido do Europeu, atingindo os 132,26 km/h, demonstrando uma vez mais a potência que o distingue entre os melhores jogadores da modalidade.Também ao serviço do Sporting CP, o internacional português foi decisivo na caminhada europeia dos leões. Terminou a EHF Champions League 2025/2026 como o segundo melhor marcador da competição, com 136 golos, sendo apenas superado pelo dinamarquês Mathias Gidsel, numa temporada em que se afirmou como uma das principais referências ofensivas da maior prova europeia de clubes..Dois anos depois de Martim Costa ter recebido o mesmo prémio referente à temporada 2023/2024, é agora Francisco Costa a conquistar o reconhecimento da EHF, reforçando o impacto da família Costa e da nova geração portuguesa no panorama internacional.O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, felicitou o internacional português pela distinção alcançada: "Quero dar os parabéns ao Francisco Costa por mais esta distinção, que confirma um percurso de excelência e de afirmação ao mais alto nível. Este reconhecimento é motivo de enorme orgulho para o andebol português e reflete não só o talento do Francisco, mas também o trabalho, a ambição e a dedicação que tem demonstrado ao serviço da Seleção Nacional e do seu clube."Aos 21 anos, o lateral do Sporting CP confirma-se como uma das maiores figuras da modalidade na Europa e um dos rostos mais promissores do futuro do andebol mundial, consolidando uma época de excelência que dificilmente passará despercebida na história recente da modalidade em Portugal..Francisco Costa eleito melhor andebolista mundial jovem de 2025