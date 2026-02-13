Francisco Costa eleito melhor andebolista mundial jovem de 2025

O lateral-direito internacional português Francisco Costa foi eleito esta sexta-feira, 13 de fevereiro, o melhor andebolista mundial jovem de 2025, tornando-se o primeiro jogador nacional a receber uma distinção de nível tão elevado da Federação Internacional de Andebol (IHF).O jogador do Sporting, de 20 anos, superou o central Óli Mittún, das Ilhas Faroé, e o lateral Nikola Roganovic, da Suécia, os outros finalistas do prémio criado em 2023 pela IHF, cuja votação para a atual edição decorreu entre 25 de janeiro e 10 de fevereiro de 2026."Confirmou as suas credenciais como a próxima grande promessa do andebol em 2025, provando ser um dos melhores jovens laterais direitos do mundo, com uma pontuação explosiva e uma excelente capacidade de criar jogadas", destaca a IHF. Francisco Costa foi a principal figura da seleção portuguesa que terminou no quinto lugar no recente Europeu de 2026 (a melhor classificação de sempre), no qual foi o melhor jovem, melhor lateral direito e o terceiro melhor marcador, atrás dos dinamarqueses Mathias Gidsel, distinguido hoje como o melhor andebolista mundial de 2025, e Simon Pytlick..Europeu de andebol. Três prémios individuais, uma só ideia: Portugal joga como equipa.Portugal vence Suécia e conquista histórico quinto lugar no Europeu de andebol