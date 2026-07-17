Francisco Cabral confirma favoritismo e está na final de pares em Bastad

Francisco Cabral qualificou-se esta sexta-feira para a final da prova de pares do ATP 250 de Bastad, na Suécia, ao lado do francês Théo Arribagé. A dupla luso-francesa, primeira cabeça de série do torneio, confirmou o favoritismo ao derrotar o norte-americano Vasil Kirkov e o neerlandês Bart Stevens por 6-3 e 6-2, garantindo um lugar na decisão do título.Cabral e Arribagé dominaram a meia-final do princípio ao fim, precisando de apenas uma hora e três minutos para selar o triunfo. Depois de conquistarem o primeiro set por 6-3, mantiveram a superioridade no segundo parcial, fechando o encontro com um convincente 6-2. A dupla não cedeu qualquer jogo de serviço durante a partida e confirmou a excelente forma demonstrada ao longo da semana.O tenista português, 25.º classificado do ranking mundial de pares, e Arribagé, 21.º da hierarquia, chegam à final depois de uma campanha sólida no torneio sueco. Na primeira ronda eliminaram os anfitriões Erik Grevelius e Adam Heinonen por 7-5 e 6-4, antes de recuperarem de um set de desvantagem para vencerem o britânico Joshua Paris e o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo por 2-6, 6-3 e 10-4 nos quartos de final.Na final, Francisco Cabral e Théo Arribagé terão pela frente os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, segundos cabeças de série. A dupla francesa assegurou o apuramento ao vencer o neerlandês Jean-Julien Rojer e o norte-americano Theodore Winegar por 6-4, 6-7 (5-7) e 11-9, num encontro decidido apenas no super tie-break..Wimbledon: Francisco Cabral apura-se para pela primeira vez para a segunda ronda de pares