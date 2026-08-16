Francisca Martins fica a um passo do pódio e fecha europeus com recorde nacional

Francisca Martins ficou este domingo a um lugar do pódio nos 400 metros livres dos Campeonatos da Europa de natação, em Paris, fechando a participação portuguesa na competição com um novo recorde nacional. A nadadora de 23 anos terminou a final na quarta posição, com 4.06,93 minutos, melhorando o anterior máximo português, de 4.07,50, que também lhe pertencia.

A portuguesa chegou à final com o terceiro melhor registo das eliminatórias e confirmou na prova decisiva que estava em condições de lutar pelos primeiros lugares. Não conseguiu repetir a medalha de bronze conquistada nesta distância nos Europeus de Belgrado, em 2024, mas voltou a colocar-se entre as melhores nadadoras europeias e saiu de Paris com a melhor marca portuguesa de sempre nos 400 livres.

Foi também o ponto final numa competição de grande intensidade para Francisca Martins. Além do quarto lugar nos 400 livres, a nadadora portuguesa foi oitava nos 800 livres e nona nos 200 livres, numa final excecionalmente disputada por nove atletas. Participou ainda na final da estafeta feminina de 4x200 metros livres, na qual Portugal terminou na oitava posição. Nos 200 livres, Francisca estabeleceu igualmente um novo recorde nacional, com 1.57,56 minutos, depois de já ter contribuído para o máximo português da estafeta.

O último dia dos Europeus trouxe igualmente um recorde nacional para Diogo Ribeiro. O português terminou a final dos 50 metros livres no sexto lugar, ex-aequo, com 21,59 segundos, retirando oito centésimos ao anterior máximo nacional de 21,67, que lhe pertencia desde junho de 2025.

Diogo Ribeiro encerrou assim os Europeus com duas presenças em finais. Antes dos 50 livres, tinha sido quinto classificado nos 50 metros mariposa, distância na qual também estabeleceu um novo recorde nacional durante a competição, ao nadar em 22,68 segundos.

O principal resultado português nos Europeus de Paris pertenceu, porém, a Camila Rebelo, que conquistou a medalha de prata nos 200 metros costas. Campeã europeia da distância em Belgrado, em 2024, a portuguesa não conseguiu revalidar o título, mas tornou-se vice-campeã europeia com 2.07,62 minutos, novo recorde nacional.

Camila Rebelo voltou a fazer história nos 100 metros costas, ao tornar-se na primeira nadadora portuguesa a cumprir a distância abaixo de um minuto. Os 59,90 segundos alcançados nas meias-finais valeram-lhe mais um recorde nacional e a qualificação para a final, na qual terminou no oitavo lugar.

A estafeta feminina dos 4x200 metros livres, formada por Francisca Martins, Anna Fomina, Ema Conceição e Mariana Cunha, foi outro dos destaques da seleção portuguesa. O quarteto estabeleceu nas eliminatórias um novo recorde nacional de 8.01,21 minutos, melhorando em mais de 12 segundos o anterior máximo português, que resistia desde 2018.

Portugal, que apresentou nove nadadores em Paris, termina assim os Europeus de natação com uma medalha de prata, várias presenças em finais e uma sucessão de recordes nacionais. Camila Rebelo garantiu o único lugar português no pódio, enquanto Francisca Martins e Diogo Ribeiro ficaram entre os melhores europeus nas respetivas especialidades e fecharam a competição a bater os seus próprios máximos nacionais.