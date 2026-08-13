Francisca Martins: "Estou muito feliz por conseguir participar em três finais" (vídeo)
Francisca Martins terminou esta quinta-feira no nono lugar da final dos 200 metros livres dos Campeonatos da Europa de natação, em Paris, numa corrida invulgar, disputada por nove nadadoras em vez das habituais oito. A presença da portuguesa na decisão teve ainda significado histórico: foi a 50.ª final de Portugal em Campeonatos da Europa de piscina longa, juntando provas individuais e estafetas.
A presença de nove nadadoras resultou do que acontecera nas meias-finais. Francisca Martins e a britânica Leah Schlosshan terminaram empatadas no oitavo lugar, ambas com 1.57,56 minutos, o último posto que dava acesso à final. Perante a igualdade, a European Aquatics colocou em cima da mesa diferentes possibilidades, entre elas a realização de um swim-off. As duas seleções acabaram por chegar a acordo para que ambas as atletas disputassem a final, que passou assim, excecionalmente, a ter nove participantes.
O resultado das meias-finais já tinha dado a Francisca Martins motivos para celebrar. Os 1.57,56 representaram um novo recorde nacional dos 200 metros livres, melhorando em 24 centésimos a marca que a própria nadadora tinha conseguido na segunda-feira, quando realizou o primeiro percurso da estafeta portuguesa de 4x200 livres.
Apesar do nono lugar na final, a nadadora de 23 anos faz um balanço positivo da participação na capital francesa. "Acho que está a ser um campeonato muito positivo. Estou muito feliz por conseguir participar em três finais, uma delas na estafeta, o que é muito importante para Portugal e fico com muito orgulho que participei nela", afirmou Francisca Martins.
A portuguesa não esconde, contudo, que esperava conseguir melhores resultados nas decisões individuais. Antes dos 200 livres, Francisca tinha sido oitava classificada na final dos 800 metros livres, com 8.41,50 minutos. Ainda assim, os recordes alcançados em Paris ajudam a equilibrar o balanço.
"As duas finais individuais foram um bocadinho aquém do que eu trabalhei. Ainda não foi o resultado que eu pretendia, mas estou muito feliz por ter batido dois recordes nacionais, um na estafeta e o outro na meia-final dos 200", reconheceu.
A final desta quinta-feira ficou igualmente inscrita na história da natação portuguesa. Com Francisca Martins, Portugal atingiu a marca de 50 presenças em finais dos Campeonatos da Europa de piscina longa, das quais 47 em provas individuais e três em estafetas. A primeira aconteceu em 1947, quando Mário Simas terminou no sétimo lugar dos 100 metros costas nos Europeus de Monte Carlo.
Francisca tem contribuído de forma significativa para aumentar esse número. Em Belgrado, em 2024, chegou às finais dos 200, 400 e 800 metros livres, conquistando a medalha de bronze nos 400 livres, naquela que continua a ser a sua principal distância.
Em Paris, a portuguesa já esteve também na final da estafeta feminina de 4x200 metros livres. Ao lado de Anna Fomina, Ema Conceição e Mariana Cunha, Francisca ajudou Portugal a estabelecer um novo recorde nacional de 8.01,21 minutos nas eliminatórias, retirando mais de 12 segundos ao anterior máximo português.
É precisamente depois de três finais nestes Europeus que Francisca Martins vira agora as atenções para aquela que considera a sua prova mais forte. Os 400 metros livres estão marcados para domingo, distância na qual subiu ao pódio europeu há dois anos.
"Estou concentrada e preparada para, no domingo, tirar o melhor de mim e mostrar o que valho na minha prova principal", garantiu.
Francisca Martins chega, assim, aos 400 livres depois de uma participação já marcada por três finais e dois recordes nacionais, procurando fechar os Europeus de Paris com o resultado que sente ainda faltar à sua prestação.