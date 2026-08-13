Francisca Martins: "Estou muito feliz por conseguir participar em três finais" (vídeo)

Francisca Martins terminou esta quinta-feira no nono lugar da final dos 200 metros livres dos Campeonatos da Europa de natação, em Paris, numa corrida invulgar, disputada por nove nadadoras em vez das habituais oito. A presença da portuguesa na decisão teve ainda significado histórico: foi a 50.ª final de Portugal em Campeonatos da Europa de piscina longa, juntando provas individuais e estafetas.

A presença de nove nadadoras resultou do que acontecera nas meias-finais. Francisca Martins e a britânica Leah Schlosshan terminaram empatadas no oitavo lugar, ambas com 1.57,56 minutos, o último posto que dava acesso à final. Perante a igualdade, a European Aquatics colocou em cima da mesa diferentes possibilidades, entre elas a realização de um swim-off. As duas seleções acabaram por chegar a acordo para que ambas as atletas disputassem a final, que passou assim, excecionalmente, a ter nove participantes.

O resultado das meias-finais já tinha dado a Francisca Martins motivos para celebrar. Os 1.57,56 representaram um novo recorde nacional dos 200 metros livres, melhorando em 24 centésimos a marca que a própria nadadora tinha conseguido na segunda-feira, quando realizou o primeiro percurso da estafeta portuguesa de 4x200 livres.

Apesar do nono lugar na final, a nadadora de 23 anos faz um balanço positivo da participação na capital francesa. "Acho que está a ser um campeonato muito positivo. Estou muito feliz por conseguir participar em três finais, uma delas na estafeta, o que é muito importante para Portugal e fico com muito orgulho que participei nela", afirmou Francisca Martins.

A portuguesa não esconde, contudo, que esperava conseguir melhores resultados nas decisões individuais. Antes dos 200 livres, Francisca tinha sido oitava classificada na final dos 800 metros livres, com 8.41,50 minutos. Ainda assim, os recordes alcançados em Paris ajudam a equilibrar o balanço.

"As duas finais individuais foram um bocadinho aquém do que eu trabalhei. Ainda não foi o resultado que eu pretendia, mas estou muito feliz por ter batido dois recordes nacionais, um na estafeta e o outro na meia-final dos 200", reconheceu.