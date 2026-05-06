FPF recebeu 38,8 milhões de euros das apostas desportivas em 2025

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu 38,8 milhões de euros provenientes das apostas desportivas em 2025, registando uma quebra de 4,5 milhões face ao ano anterior. Ainda assim, este foi o segundo melhor resultado de sempre desde que este modelo de distribuição entrou em vigor, em 2015. Os dados divulgados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), do Turismo de Portugal, mostram que a FPF continua a ser a entidade que mais beneficia das receitas do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO), arrecadando mais de metade do total distribuído ao setor desportivo.No total, foram entregues 73,52 milhões de euros às diferentes entidades ligadas ao desporto, um valor inferior aos 76,18 milhões registados em 2024. A FPF recebeu cerca de 52,7% desse montante, mantendo a liderança destacada graças ao peso do futebol nas apostas online. Só entre 2015 e 2025, a federação acumulou mais de 302 milhões de euros provenientes deste mecanismo de financiamento estatal.O futebol continua a dominar claramente as preferências dos apostadores em Portugal. Segundo os relatórios trimestrais do SRIJ, esta modalidade representou perto de três quartos das apostas desportivas realizadas ao longo de 2024, confirmando a sua influência no mercado nacional do jogo online.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aparece em segundo lugar na distribuição das verbas, tendo recebido 16,24 milhões de euros em 2025, mais dois milhões do que no ano anterior. Depois de vários anos com receitas próximas dos 12 milhões, a subida registada este ano reforça o crescimento da importância económica do setor. Desde a criação deste sistema, a LPFP já arrecadou mais de 106 milhões de euros.Ao longo dos últimos 11 anos, o Estado distribuiu mais de 521 milhões de euros pelas entidades desportivas, sendo que cerca de 78% desse valor ficou concentrado na FPF e na LPFP. No mesmo período, o volume total das apostas desportivas ultrapassou os 10,4 mil milhões de euros, enquanto a receita bruta gerada pelo setor superou os 2,1 mil milhões.Apesar de o volume de apostas em 2025 ter sofrido uma ligeira descida em relação ao recorde alcançado em 2024, a receita bruta do setor atingiu um novo máximo histórico de 447,4 milhões de euros, demonstrando que o mercado das apostas online continua a crescer e a ter um peso cada vez maior no financiamento do futebol português..Jogo online. Portugueses apostam 63 milhões de euros por dia .Receita do jogo online sobe 11,6% para 297,1 milhões no terceiro trimestre