Final da Taça de Portugal feminina: FC Porto aponta à surpresa no Jamor frente ao Benfica

Na véspera da final da Taça de Portugal Feminina Generali Tranquilidade, o FC Porto cumpriu, este sábado, o treino de adaptação no Estádio Nacional, no Jamor, onde este domingo, às 17h15, defronta o Benfica na luta pelo troféu. O encontro representa um momento marcante para a equipa azul e branca, que encara a decisão com entusiasmo, ambição e a consciência de que terá pela frente um dos maiores desafios da época.Na conferência de imprensa de antevisão, Daniel Chaves assumiu o significado especial de alcançar a final, considerando o momento como o culminar do crescimento da equipa nas últimas temporadas. “Estar aqui é a cereja no topo do bolo destas duas épocas. É sinónimo do crescimento que temos vindo a ter, estar aqui já é uma vitória”, afirmou o treinador, sem esconder a ambição de prolongar a caminhada. “Chegar a esta final acrescentaria brilhantismo a estas duas temporadas. Acima de tudo, queremos desfrutar da final e competir como temos feito até agora”, acrescentou.Ao lado do técnico, Angeline da Costa reforçou a importância do momento para o grupo, descrevendo a presença no Jamor como uma recompensa pelo trabalho desenvolvido ao longo da época. “Estar aqui é uma prenda para o plantel todo. Trabalhámos duro durante esta época, houve momentos mais fáceis, outros mais difíceis”, referiu a jogadora, lembrando o percurso feito pelas portistas até à final. “Encarámos esta prova jogo a jogo e estamos muito felizes por estar aqui”, completou.Apesar do entusiasmo, Daniel Chaves reconheceu a dimensão do desafio diante de uma equipa habituada a discutir títulos e competir nos grandes palcos do futebol feminino europeu. “Estamos a falar de uma equipa que tem a hegemonia do futebol feminino, com o maior investimento e que conta com nove internacionais da Seleção Nacional”, sublinhou o treinador, sem deixar de destacar a identidade do conjunto azul e branco. “Nós somos uma equipa jovem, ambiciosa e que tem muita vontade em competir”, frisou.Também Angeline da Costa destacou a qualidade do adversário, reconhecendo a experiência competitiva das encarnadas, mas mostrando confiança na resposta da equipa portista. “Sabemos que vai ser um jogo de alto nível. O nosso adversário tem muita capacidade, joga a Liga dos Campeões e tem jogadoras das seleções”, afirmou. Ainda assim, deixou uma garantia: “Nós vamos enfrentar este jogo da melhor forma possível. Será um jogo muito competitivo e nós vamos dar o nosso melhor”.O técnico azul e branco antecipou ainda um encontro de elevada intensidade, admitindo que o FC Porto poderá enfrentar uma realidade competitiva distinta daquela a que está habituado. “Será um jogo com uma velocidade diferente daquela que estamos habituados a enfrentar”, explicou Daniel Chaves, revelando que a equipa trabalhou um cenário de menor posse de bola e maior agressividade competitiva. “Temos ambição de dignificar o clube que representamos”, garantiu.Para Angeline da Costa, disputar uma final no Jamor representa também um momento de realização pessoal e coletiva. “É um jogo onde todos querem estar. Ter a oportunidade de jogar um jogo destes é um sonho para qualquer jogadora”, confessou, destacando ainda o crescimento do projeto feminino azul e branco: “Desde que o FC Porto criou a secção feminina que tem vindo a fazer história. Amanhã é uma oportunidade de marcar mais um capítulo dela”..Benfica e FC Porto disputam final histórica da Taça de Portugal feminina no Jamor.Futebol feminino. Sofia Teles: “O objetivo é construir uma Liga BPI autónoma e profissional”