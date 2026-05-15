Benfica e FC Porto disputam final histórica da Taça de Portugal feminina no Jamor
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Benfica e FC Porto disputam final histórica da Taça de Portugal feminina no Jamor

Hexacampeãs nacionais procuram dobradinha frente a um FC Porto em ascensão, que chega ao Estádio Nacional após garantir a subida à Liga BPI e sonhar com o primeiro grande troféu feminino da história.
Cecília Carmo
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