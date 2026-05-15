Benfica e FC Porto disputam final histórica da Taça de Portugal feminina no Jamor

A final da Taça de Portugal feminina promete marcar um momento histórico no futebol português. Benfica e FC Porto defrontam-se no domingo, 17 de maio, no Estádio Nacional, numa decisão inédita que coloca frente a frente duas das maiores instituições do futebol nacional também no feminino. O encontro está marcado para as 17h15 e deverá levar milhares de adeptos ao Jamor, num sinal claro do crescimento da modalidade em Portugal.O Benfica chega à final como principal referência do futebol feminino português. A equipa encarnada conquistou esta temporada o hexacampeonato nacional, reforçando o domínio construído nos últimos anos na Liga BPI. Sob o comando de Ivan Baptista, as águias voltaram a demonstrar consistência competitiva, qualidade coletiva e experiência em momentos decisivos, fatores que fazem do Benfica uma das equipas mais fortes da modalidade em Portugal.Além do campeonato, o clube da Luz procura agora fechar a época com a conquista da Taça de Portugal e assegurar a dobradinha. O percurso encarnado até ao Jamor confirmou o favoritismo da equipa, que foi ultrapassando as diferentes eliminatórias sem perder a identidade ofensiva e dominante que caracteriza o seu futebol. A experiência acumulada em finais e competições europeias poderá também assumir um papel importante num encontro de elevada exigência emocional.Do outro lado estará um FC Porto em clara afirmação no futebol feminino nacional. As portistas vivem uma das épocas mais marcantes da curta história da equipa feminina, depois de terem garantido a subida à Liga BPI e assegurado presença na final da Taça de Portugal. O crescimento do projeto azul e branco tem sido rápido e sustentado, acompanhando a aposta crescente do clube na modalidade.A presença do FC Porto no Jamor representa um passo importante na consolidação da equipa entre as principais formações do futebol feminino português. Apesar da menor experiência em comparação com o Benfica, as portistas chegam à final motivadas pela possibilidade de conquistar o primeiro grande troféu feminino da história do clube. Ao longo da temporada, a equipa mostrou competitividade, organização e capacidade para responder em momentos de pressão, alimentando a expectativa dos adeptos para esta decisão.Mais do que uma final, o encontro simboliza também uma nova etapa para o futebol feminino em Portugal. O Benfica surge como símbolo da consolidação e do sucesso competitivo da modalidade, enquanto o FC Porto representa o crescimento e o aumento da competitividade no panorama nacional. A rivalidade histórica entre os dois clubes chega agora ao futebol feminino num dos palcos mais emblemáticos do futebol português..FC Porto assegura subida à I Liga de futebol feminino após segunda promoção seguida.Benfica conquista o hexacampeonato de futebol feminino após vencer em Braga