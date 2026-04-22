Federação Portuguesa de Futebol lança campanha “STOP À VIOLÊNCIA”

A Federação Portuguesa de Futebol apresentou, na FPF Arena Portugal, em Oeiras, a campanha “STOP À VIOLÊNCIA”, numa cerimónia que reuniu representantes das principais entidades do futebol nacional e membros do Governo, entre os quais a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. A iniciativa surge como resposta aos episódios de violência registados nos últimos meses em vários contextos da modalidade e pretende afirmar uma posição clara e conjunta de toda a comunidade futebolística contra comportamentos que desvirtuam os valores do desporto. A mensagem da campanha será visível nos jogos realizados nos dias 25 e 26 de abril, abrangendo competições organizadas pela FPF e pela Liga Portugal, desde o futebol profissional ao não profissional, incluindo provas femininas e de futsal.Na abertura da sessão, o presidente da FPF, Pedro Proença, sublinhou que a violência compromete a essência do desporto e afasta famílias, atletas e agentes desportivos dos recintos competitivos, defendendo que era necessário agir de forma firme e coordenada. Recordou ainda que, recentemente, foram introduzidas alterações aos regulamentos disciplinares das competições organizadas pela federação, com o objetivo de reforçar a segurança de todos os intervenientes, desde adeptos a árbitros, treinadores, dirigentes e jogadores, incluindo nos escalões de formação. Segundo o dirigente, estas medidas representam um passo importante, mas devem ser acompanhadas por um compromisso coletivo e contínuo de todas as estruturas do futebol.Pedro Proença destacou também a importância do envolvimento das associações distritais e regionais, da Liga Portugal, da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e do Sindicato dos Jogadores, entre outras entidades, salientando que a união institucional é essencial para garantir resultados efetivos. A presença do Governo foi igualmente apontada como sinal de alinhamento estratégico na promoção de um ambiente desportivo seguro, educativo e exemplar.A campanha pretende, assim, mobilizar todo o universo do futebol português em torno de uma mensagem clara de rejeição da violência, reforçando a responsabilidade coletiva de preservar os valores do respeito, da formação e da convivência saudável no desporto, com o objetivo de deixar um legado mais positivo para as gerações futuras..Incidentes de violência no futebol caem 37%, mas autoridades alertam para crescimento dos “casuals”