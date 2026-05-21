Federação inglesa abre investigação a caso de espionagem do Southampton

A Federação Inglesa (FA) anunciou esta quinta-feira, 21 de maio, que vai iniciar uma investigação ao escândalo de espionagem do Southampton no play-off de promoção à Premier League, que já valeu o clube a exclusão da final e a dedução de quatro pontos na próxima edição do Championship.Este novo processo surge devido ao facto de a English Premier League (EPL) ter apenas competência para sancionar clubes e não pessoas, algo que é da exclusiva competência da FA.Recorde-se que o Middlesbrough apresentou queixa contra um analista do Southampton, que foi apanhado a filmar um treino da sua equipa antes da segunda mão da meia-final do play-off, depois do empate 0-0 no primeiro jogo. As imagens foram apresentadas como prova e acabaram por ser decisivas para uma decisão célere da EPL, que decidiu repescar o Middlesbrough para a final do play-off, que vai disputar com o Hull City, no próximo domingo às 15h30 no estádio de Wembley, em Londres.A FA irá centrar-se, por certo, não só no analista que foi descoberto, mas também irá tentar apurar os responsáveis por este ato já designado em Inglaterra de “Spygate”. “Vamos investigar e não faremos mais comentários até que tenhamos avaliado as provas”, limitou-se a dizer a federação inglesa num curto comunicado.Certo é que este não é o primeiro caso deste género, uma vez que em 2024 a FIFA suspendeu por um ano a treinadora da seleção feminina do Canadá, a sua assistente e uma analista da equipa, precisamente por terem usado um drone para espiar as equipas adversárias nos Jogos Olímpicos de Paris. Além disso, a seleção do Canadá viu serem deduzidos seis pontos no torneio.Desta vez, a FA poderá também aplicar penas duras aos envolvidos, alguns dos quais já terão admitido ter feito espionagem, e que por essa razão também estão debaixo da alçada disciplinar do próprio Southampton, que em comunicado assinado pelo diretor executivo Phil Parsons reconheceu o erro e deixou uma mensagem: “Arrependimento sem mudança é um vazio e nós pretendemos demonstrar essa mudança.”