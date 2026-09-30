A Seleção Portuguesa de Ciclismo teve o pior resultado em Mundiais desde 2016.
A Seleção Portuguesa de Ciclismo teve o pior resultado em Mundiais desde 2016.Rodrigo Rodrigues/FPC
Desporto

Federação de Ciclismo altera convocatória para Europeus e Portugal não terá Eulálio, João Almeida e Morgado

Em nota enviada às redações, selecionador Valter Sousa diz que houve "diálogo com os atletas", preferindo atletas do calendário português, já sem competição, a atletas de World Tour.
Frederico Bártolo
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Portugal altera grandemente a lista de convocados para os Europeus de ciclismo, com arranque a 2 de outubro e final a 4 do mesmo mês.

Ao contrário do que fora anunciado na página institucional no jornal O Jogo na terça-feira, a Federação Portuguesa de Ciclismo retira dos Europeus João Almeida e António Morgado, ambos atletas da UAE Emirates.

Nessa mesma comunicação, já se percebia que Ivo Oliveira, da UAE, e Afonso Eulálio, da Bahrain, saíam do lote de corredores escalonados relativamente ao Mundial, mas esta quarta-feira são adicionadas as saídas de Morgado e Almeida, uma alteração que terá a ver com o facto de durante as viagens do Canadá para a Europa o selecionador ter estado incontactável, segundo o que o DN pôde saber. O voltista foi declarado inicialmente para fazer o contrarrelógio dos Europeus, no entanto também dará lugar a Tiago Antunes nessa vaga.

Sem ter sido comunicado qualquer problema físico ou lesão de algum dos seis atletas que estiveram em Montreal, faltam, portanto, justificações para as decisões técnicas e se as mesmas são pedidas pelos atletas ou até pelas equipas. Portugal só teve dois atletas (Nelson Oliveira e Ivo Oliveira) a cumprir o percurso até final, com a pior colocação desde 2016, no Mundial de Doha, no Qatar.

Em nota à Imprensa, o selecionador nacional de elites e sub-23, Valter Sousa, disse que as "convocatórias de elites e sub-23 procuraram reunir os atletas mais adequados ao perfil das provas, ao momento competitivo e às diferentes funções previstas na estratégia coletiva da Seleção Nacional”, abordando depois a exclusão de Morgado e Almeida. "João Almeida e António Morgado são dois atletas de enorme qualidade e importância para o ciclismo português, mas, tendo em conta o momento específico de cada um e o diálogo mantido com os próprios atletas, consideramos que esta seria a decisão mais adequada para esta competição”, explicou Valter Sousa, frisando que conversou com os atletas e que as escolhas "não colocam em causa o valor de quem ficou de fora."

Das seis vagas nos Mundiais, cinco ficaram para corredores de nível World Tour no passado fim de semana. Tiago Antunes, da Efapel, foi a exceção. Desta feita, o quarteto convocado tem três nomes do pelotão nacional: Afonso Silva (Team Tavira Crédito Agrícola), Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista) e Tiago Antunes (Efapel Cycling), além de Nelson Oliveira, da Movistar. Foi, assim, privilegiado um grupo maioritariamente nacional para a prova de estrada de dia 4 de outubro, com cinco subidas íngremes, com pendentes a 10%, um elenco que não tem calendário nacional ativo há quase três semanas e já há quase dois meses depois do principal objetivo dos corredores, a Volta a Portugal.

No contrarrelógio individual de Elites, “Portugal será representado por Nelson Oliveira e Tiago Antunes, dois atletas com características e experiência adequadas a este tipo de esforço”, avançou o selecionador nacional na descrição das escolhas para o percurso, que terá 22 km, e uma parte importante a subir.

Esta terça-feira, ficou garantido que, apesar da intenção de defender o título em casa, Tadej Pogacar não teve autorização da UAE Emirates para os Europeus, desfalcando a Eslovénia.

A Seleção Portuguesa de Ciclismo teve o pior resultado em Mundiais desde 2016.
Afonso Eulálio e Ivo Oliveira fora da prova de estrada dos Europeus de ciclismo
A Seleção Portuguesa de Ciclismo teve o pior resultado em Mundiais desde 2016.
João Almeida abdica de participar nos Mundiais de contrarrelógio
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