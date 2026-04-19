FC Porto pode beneficiar da vitória do Benfica em Alvalade se vencer o Tondela

A vitória do SL Benfica frente ao Sporting CP, por 2-1, no Estádio José Alvalade, na 30.ª jornada da Liga Portugal Betclic, abriu uma janela estratégica para o FC Porto consolidar esta noite a liderança do campeonato numa fase decisiva da temporada.Com o triunfo encarnado no dérbi lisboeta, a classificação provisória coloca os dragões no topo com 76 pontos, seguidos pelo Benfica com 72 e pelo Sporting com 71, antes da realização do jogo portista nesta jornada. O resultado em Alvalade travou a aproximação leonina ao primeiro lugar e reposicionou o Benfica na corrida, mas sobretudo reforçou o potencial impacto competitivo do encontro do FC Porto, que recebe o Tondela nesta ronda.Caso a equipa azul e branca vença o seu compromisso da 30.ª jornada, poderá aumentar a vantagem para sete pontos sobre o Benfica e oito sobre o Sporting, uma margem significativa quando restarão apenas quatro jornadas completas até ao final do campeonato.Num calendário curto e com confronto direto já resolvido entre dois dos principais perseguidores, cada deslize assume peso acrescido. Neste contexto, o FC Porto surge como o principal beneficiado do dérbi de Lisboa, podendo transformar a combinação de resultados numa aproximação decisiva ao título nacional.