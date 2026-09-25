FC Porto multado em quase 27 mil euros pelas incidências no clássico com o Benfica

O FC Porto foi multado em quase 27 mil euros na sequência de incidentes no clássico de domingo com o Benfica, para a I Liga, informou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O “arremesso de objetos sem reflexo no jogo”, entre os quais um pedaço de pão duro ao treinador-adjunto ‘encarnado’ Ricardo Rocha, que viria a ser expulso, foi a maior multa aplicada pelo CD, de 10.200 euros, que puniu ainda o Benfica com mais de nove mil euros.

O mapa de castigos refere ainda vários arremessos de copos de plástico, garrafas de plástico e varas de plástico usadas na coreografia inicial na direção do banco do Benfica, bem como de “uma garrafa de água em direção ao terreno de jogo”.

A entrada de objetos não autorizados no recinto, bem como o uso dos mesmos, nomeadamente de artefactos pirotécnicos, resultou também em multas de 6.375 e 8.925 para os campeões nacionais. Os ‘dragões’ vão ainda ter que pagar 1.403 euros por cânticos insultuosos.

O relatório do CD indica o recurso a tochas, potes de fumo, petardos e outros artefactos pirotécnicos proibidos nas bancadas sul e norte.

Para além das multas por ter prevaricado em vários regulamentos, que ascendem a 26.903 euros, o CD da FPF abriu ainda um processo disciplinar ao FC Porto, cujo motivo para já é desconhecido.

O Conselho de Disciplina teve também mão pesada para o Benfica, que foi multado em 9.560 euros devido à “utilização de engenhos pirotécnicos” por parte dos seus adeptos.

Os 'dragões' venceram o clássico da sétima jornada da I Liga por 3-1, reforçando a liderança da competição, com mais cinco pontos do que as 'águias', segundas colocadas.