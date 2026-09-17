Benfica multado em 13 mil euros por pirotecnia e tarjas na receção ao Gil Vicente

O Benfica foi multado em 13.008 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos incidentes registados nas bancadas durante a vitória frente ao Gil Vicente, por 3-1, no Estádio da Luz, no passado domingo.

A parcela mais elevada da sanção, no valor de 8.290 euros, diz respeito ao comportamento incorreto do público, depois de adeptos afetos ao Benfica terem deflagrado um petardo e 28 tochas incandescentes aos 19 minutos do encontro. O castigo foi agravado devido à reincidência.

A SAD encarnada terá ainda de pagar 4.080 euros por incumprimento dos deveres de controlo de acesso ao recinto desportivo. Em causa está a entrada de material proibido, incluindo os engenhos pirotécnicos, mas também a exibição de duas tarjas de dimensão superior à permitida.

Uma das faixas apresentava a mensagem “Snaga Mise” — “Força, Miso” —, enquanto a outra incluía símbolos associados à claque croata do Hajduk Split e aos No Name Boys. De acordo com o relatório das autoridades policiais, a utilização das tarjas naquele local não estava autorizada.

Ao montante total junta-se ainda uma coima de 638 euros, aplicada por cânticos insultuosos dirigidos ao guarda-redes do Gil Vicente quando este se preparava para repor a bola em jogo, já na segunda parte.