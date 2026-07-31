Farioli quer FC Porto a começar a época a conquistar um troféu a com uma grande exibição

A Supertaça Cândido de Oliveira joga-se no sábado, dia 1 de agosto, às 20h15, e o FC Porto tem a obrigação de vencer o Torreense, segundo Francesco Farioli. "Tínhamos uma contagem decrescente para chegar a este dia na melhor forma possível. Os jogadores voltaram das férias em excelente forma, trabalharam muito afincadamente, dia após dia. Por isso, penso que mentalmente e fisicamente estamos onde temos de estar. E, claro, agora cabe-nos transferir todo o trabalho que investimos numa grande exibição... para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer este troféu", disse o técnico dos dragões, admitindo que há margem para melhorar o que foi feito na época passada."A competição interna e também, claro, a Liga dos Campeões vão obrigar-nos a fazer coisas diferentes. Por isso, agora estamos novamente num momento em que temos de ver quem somos e quem queremos ser. E, nessa parte, sabe que há princípios que para nós não são negociáveis: ser uma equipa muito intensa, uma equipa que vai colocar um certo nível de pressão contra qualquer tipo de adversário, uma equipa que, com bola, tem clareza sobre o que quer fazer. E, depois, há o estudo e a análise semanal sobre contra quem vamos jogar e como tentar encontrar a solução adequada para enfrentar todo o tipo de adversário."O Torreense fez "um percurso fantástico" e conseguiu "uma conquista bastante impressionante" na final da Taça de Portugal em que venceu o Sporting (2-1) e merece o respeito de todos pelo que fizeram nas últimas semanas para se prepararem para este jogo, para o campeonato da II Liga e as competições europeias, uma vez que vão jogar a fase liga da Liga Europa.O relvado do Municipal de Coimbra preocupa o treinador italiano: "É bastante triste jogar um jogo tão importante num campo nestas condições. Estávamos a brincar há pouco que descobrimos um novo tipo de relvado híbrido: com relva e sem relva! Mas é o que é. Infelizmente, chegamos a este jogo com muita incerteza: a situação dos árbitros, o relvado que não é o ideal... Mas tudo isto tem de ser posto de parte, porque o que temos de fazer é preparar-nos muito bem. O campo vai estar mau para nós e para eles."Será a Supertaça do adeus de Diogo Costa?Francesco Farioli convocou 24 jogadores para o encontro deste sábado, incluídos os reforços João Afonso, Inbeom Hwang e André Silva, assim como os recém recuperados Pietuszewski e Martim Fernandes. Na baliza estará Diogo Costa. A questão que foi colocada ao próprio e ao treinador do FC Porto, foi - "até quando?"A resposta de ambos foi ambígua. "Adoraria trabalhar para sempre com o Diogo, pelo jogador que é, pelo capitão que é e, especialmente, pela pessoa que consegue ser na sua vida, dentro e fora do campo. Nessa parte, há zero dúvidas, mas não sou o único a sentir isto. Por isso, oxalá que a vida dele seja onde for - e o Porto é a casa dele e será a casa dele -, todos o queiram ter na baliza e na cidade", elogiou Farioli.Já o guarda-redes, o terceiro mais valioso do Mundo, no ranking do site Transfermarket, fugiu à pergunta: "Obviamente que amanhã não irei sair, mas tal como todos sabem, acho que nenhum jogador ou treinador pode garantir o futuro, mas tal como disse sempre é o clube do meu coração e irei sempre dar a vida pelo símbolo, o meu compromisso será igual desde o início até amanhã. (...) Como disse há pouco, não sabemos como vai ser o futuro. Não é por estar a dizer isto que vou sair, de todo. Muitos associaram ao facto de não ter escolhido o número 2 e ter continuado com o 99 que poderia sair, mas não tem nada a ver. Como todos sabem, é o meu clube do coração, sou muito feliz aqui."Diogo Costa vai fazer o jogo 300 de dragão ao peito e será ele a levantar o troféu, se o FC Porto ganhar. "Jogo 300? Nem eu sabia, mas é algo que fico muito honrado, sou um menino da casa e é sempre um orgulho e uma honra poder continuar a representar o meu clube de coração", confessou o número 1 da baliza portista, revelando: "Como capitão exijo a todos os jogadores que o que está no passado já foi e queremos trazer mais títulos para o FC Porto.".FC Porto ganhou mais Supertaças do que todos os outros clubes juntos.De Cuba a Israel com paragem em Espanha. No plantel do Torreense cabe o mundo\n