Farioli não se despede da Champions: "Vamos fazer tudo o que for possível e é para subir a fasquia"

Francesco Farioli aborda com uma atitude positiva o encontro com o Nápoles, a decorrer no Dragão esta quarta-feira. Apesar de não ter ainda somado qualquer ponto em três jornadas, um dos piores arranques europeus da história azul e branca, o italiano garante que a equipa está preparada para lutar, ainda, pelo apuramento. "Temos sempre a mentalidade de ganhar os jogos, mas o nosso adversário tem qualidade. Eles têm alguns jogadores de fora e em dúvida, mas têm qualidade para meter certos jogadores no campo e ter uma equipa forte. É uma equipa que ganhou dois campeonatos nos últimos anos. A exigência vai ser alta. Mas temos o desejo de fazer tudo o que é possível e ainda mais para termos os primeiros pontos nesta competição. Queremos subir sempre o nível, a fasquia, e amanhã [quarta-feira] é o momento de fazer isso para podermos começar a ter os pontos que queremos", vincou, em elogios aos italianos que, na Champions, têm apenas três pontos conquistados.

"Estamos no ritmo de muitos jogos em poucos dias. Estamos num momento em que temos de ver possibilidades diferentes nas nossas mãos para preparar bem o jogo. Estamos preparados para o desconhecido, mas têm um treinador cuja principal fortaleza é meter os jogadores certos nas posições certos. É a oportunidade de voltar a casa para tentarmos os primeiros pontos na nossa jornada na Champions", afirmou, direcionando elogios a Allegri.

Farioli reconheceu ainda que contra o PSV, em casa, se viram aspectos a melhorar: "Foi uma equipa muito móvel e forçou-nos a baixar uns metros, mas não por falta de desejo ou intenção. Nos 60 e poucos jogos que fiz aqui, se olharem para os números em todas as competições, temos sido das equipas com mais impacto em recuperar bolas na frente. Com o PSV não recuperámos tanto como queríamos na primeira parte por causa da qualidade deles."

O treinador do FC Porto vem de uma goleada ao Estoril, mas preferiu não embandeirar em arco. "A maneira como abordamos a competição é sempre de ter um capítulo, um livro diferente pela frente. Há coisas que podemos retirar, mas é um adversário diferente, um estilo de jogo diferente", explanou, confirmando que William Gomes não joga. Por outro lado, Pietuszewski está disponível: "William está fora do jogo. O Oskar treinou com a equipa hoje [esta terça-feira, no Olival], então pode ser uma hipótese para amanhã. Vamos levar tempo para avaliar a sua situação, os níveis físicos e de confiança, e tomaremos a melhor decisão possível."

Ao lado de André Silva, Farioli elogiou o dianteiro, desvalorizando que este tenha vindo a estar afastado dos golos e com menos influência. "Quanto ao número 9, desde o início tem sido um tópico que gostam muito de meter nesta mesa. O Samu volta de uma paragem longa, o André teve um papel fantástico desde que voltou, com a performance, o exemplo, o desejo, o regresso a casa, porque ajuda a explicar o que o FC Porto significa. Desde a nossa conversa no fim de maio, o compromisso dele esteve sempre lá. É uma grande pessoa e um grande profissional", declarou.

André Silva marcou ao Estoril, quebrando um jejum de mês e meio sem golos. "É claro que quantos mais golos fizermos, mais segura fica essa confiança. Mas a confiança não vem do facto de fazer golo, vem do trabalho que fazemos todos os dias e das provas que damos nos momentos difíceis nos treinos. Se no final a bola acaba por entrar, é resultado disso", explicou o avançado de 30 anos em conferência de Imprensa, convicto de que "todos sabem o valor do Nápoles" e que as "exibições na Liga e na Champions têm sido boas", vendo, sim, que "na Liga dos Campeões os erros pagam-se mais caro."

Na tabela da Liga dos Campeões existem 13 equipas já com seis ou mais pontos ao final da terceira jornada. Logo, o apuramento direto implicará, da parte dos dragões, acerto total nas próximas jornadas. Porém, a ida ao play-off está claramente possível: para exemplificar, do 19.º ao 30.º classificados todos esses têm três pontos apenas. FC Porto e Nápoles nunca se encontraram na Champions.