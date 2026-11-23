Depois de três derrotas, o FC Porto goleou o Nápoles na última jornada da fase liga da Liga dos Campeões, procurando manter-se nesse registo na visita a Roterdão, onde na terça-feira joga com o Feyenoord (20h00, Sport TV5). “Temos de manter os nossos padrões”, disse, hoje (23 de novembro), Francesco Farioli, confessando que usou a experiência dos ex-Feyenoord, Santiago Gimenez e de Inbeom, para preparar o encontro e ganhar vantagem para o duelo com a equipa orientada por Van Bronckhorst.

Ambas as equipas têm três pontos por isso uma vitória é essencial para quem quiser entrar nos lugares de apuramento para o playoff da Champions. Nesta altura, os portistas estão em 26.º e os neerlandeses em 32.ª entre as 36 equipas da liga milionária e sendo que o último lugar de apuramento é o 24.º.

“Todos os jogos são importantes, são desafios diferentes. Na Liga dos Campeões as margens são cada vez mais curtas. Aqui, se facilitas, vais pagar um preço mais alto. É assim o futebol europeu, o futebol de Champions”, lembrou o treinador portista, dizendo que é preciso manter o nível exibicional do jogo com o Nápoles, ser agressivo com e sem bola, e ter cabeça fria para ser mais eficaz nas áreas onde o jogo vai ser decidido.

O FC Porto continua 100% vitorioso no campeonato português, mas teve de ir ao desempate por grandes penalidades, frente ao Paredes (Liga 3), na Taça de Portugal, enquanto o Feyenoord não vence há seis encontros para todas as competições e vem de três derrotas seguidas. E se os neerlandeses têm um jogo com o Ajax no fim de semana, também os dragões têm um clássico com que se preocuparem... mas só depois da Champions.

Francesco Farioli continua a ser falado como opção para orientar o Nápoles e a Juventus ou Bolonha, mas ele garante ter a cabeça e coração no Porto e no Feyenoord. “A realidade é que as duas equipas são muito agressivas sem bola e isso vai gerar um jogo com muitos duelos, com muitos momentos de campo aberto e teremos de estar preparados para competir com uma das equipas mais físicas da Europa”, analisou o italiano.

Por isso, segundo o treinador, um dos desafios mais exigentes “será tentar recuperar a bola o mais alto possível” e, quando isso não acontecer, “ser forte nos duelos para impedir que a bola entre na área” de Diogo Costa.

O brasileiro William Gomes recuperou de uma entorse no tornozelo direito e é a grande novidade nos convocados do FC Porto. O treinador Francesco Farioli chamou 24 jogadores para o duelo de Roterdão, incluindo Francisco Moura, após o autogolo inusitado frente ao Paredes, assim como Martim Fernandes, que teve de ser substituído no duelo da Taça de Portugal e Santiago Gimenez.

O avançado mexicano foi o escolhido para fazer a antecipação do jogo e ouviu elogios do treinador. “Há uma evolução clara que o Santi está a ter desde que chegou. É um jogador humilde, veio para ajudar a equipa, para ser mais um no grupo. Peço para ele estar no campo, como ponta de lança ou extremo, e o nível dele está a subir. Sinto-me muito orgulhoso por ter um jogador com este nível de determinação e desejo para ajudar o clube”, disse Francesco Farioli sem revelar se ele irá ser titular.

isaura.almeida@dn.pt