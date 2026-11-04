FC Porto goleia Nápoles no Dragão e alcança primeiro triunfo na Liga dos Campeões

O FC Porto venceu esta quarta-feira, 4 de novembro, os italianos do Nápoles, por 4-1, na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, conseguido o primeiro triunfo e os primeiros pontos nesta edição da prova.

No Estádio do Dragão, o FC Porto, que tinha perdido os primeiros três jogos na Champions, adiantou-se aos 11 minutos, com um golo do defesa Bednarek, mas o Nápoles empatou por McTominay, aos 43.