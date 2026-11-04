FC Porto goleia Nápoles no Dragão e alcança primeiro triunfo na Liga dos Campeões
O FC Porto venceu esta quarta-feira, 4 de novembro, os italianos do Nápoles, por 4-1, na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, conseguido o primeiro triunfo e os primeiros pontos nesta edição da prova.
No Estádio do Dragão, o FC Porto, que tinha perdido os primeiros três jogos na Champions, adiantou-se aos 11 minutos, com um golo do defesa Bednarek, mas o Nápoles empatou por McTominay, aos 43.
Na segunda parte, a formação lusa voltou a passar para a frente no marcador aos 71 minutos, pelo médio Gabri Veiga, ampliando a vantagem por intermédio do central Kiwior, aos 80, e do avançado Samu, aos 90, de penálti, com os napolitanos a terminarem com menos um, por expulsão de Rafa Marín, aos 89.
Com este triunfo, os dragões passam a somar três pontos e estão no 26.º lugar, enquanto o Nápoles é 27.º, também com três. O Sporting, a outra equipa lusa em prova, é 10.º, com nove.