Ex-jogador do Benfica operado de urgência após ter sido esfaqueado na Dinamarca

O médio Alamara Djabi, antigo jogador das camadas jovens do Benfica, foi esfaqueado na noite do passado domingo na cidade dinamarquesa de Herning.O atual jogador do FC Midtjylland esteve em risco de vida, foi operado de urgência e foi ainda submetido a uma outra cirurgia, tendo ficado em coma induzido. De acordo com a edição online do jornal Herning Folkeblad, o estado de saúde do atleta está agora estável, tendo inclusive já saído do coma.Segundo o mesmo jornal, Alamara Djabi, que nasceu há 19 anos na Guiné Bissau, foi esfaqueado numa rua de Herning, sendo que a polícia acredita que tenha resultado de uma desavença num estabelecimento de diversão noturna.O FC Midtjylland emitiu esta segunda-feira, 21 de abril, um comunicado a dar conta do incidente e a informar que "dadas as circunstâncias" o futebolista encontra-se "bem". O clube diz ainda que está a colaborar com as autoridades dinamarquesas para apurar as circunstâncias do esfaqueamento e está, ao mesmo tempo, a prestar todo o auxílio à família..Alamara Djabi fez a sua formação no Desportivo Olivais e Moscavide e em 2019 mudou-se para a academia do Benfica, no Seixal, onde esteve quatro épocas nas camadas jovens.Em 2023 deixou o clube da Luz e mudou-se para a Dinamarca para representar o FC Midtjylland, onde nunca se conseguiu impor, tendo estado na época passada emprestado ao Mafra, clube pelo qual fez apenas sete jogos.Esta época, o médio contabiliza apenas 25 minutos de um jogo pela equipa principal do Mydtjylland, precisamente nas pré-eliminatória da Liga Europa com os finlandeses do KuPS.