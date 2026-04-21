Ex-jogador do Benfica operado de urgência após ter sido esfaqueado na Dinamarca
O jogador esteve em risco de vida, foi submetido a duas cirurgias e chegou a estar em coma induzido, do qual já acordou. Estado de saúde encontra-se estável.
Carlos Miguel Nogueira
O médio Alamara Djabi, antigo jogador das camadas jovens do Benfica, foi esfaqueado na noite do passado domingo na cidade dinamarquesa de Herning.

O atual jogador do FC Midtjylland esteve em risco de vida, foi operado de urgência e foi ainda submetido a uma outra cirurgia, tendo ficado em coma induzido. De acordo com a edição online do jornal Herning Folkeblad, o estado de saúde do atleta está agora estável, tendo inclusive já saído do coma.

Segundo o mesmo jornal, Alamara Djabi, que nasceu há 19 anos na Guiné Bissau, foi esfaqueado numa rua de Herning, sendo que a polícia acredita que tenha resultado de uma desavença num estabelecimento de diversão noturna.

O FC Midtjylland emitiu esta segunda-feira, 21 de abril, um comunicado a dar conta do incidente e a informar que "dadas as circunstâncias" o futebolista encontra-se "bem". O clube diz ainda que está a colaborar com as autoridades dinamarquesas para apurar as circunstâncias do esfaqueamento e está, ao mesmo tempo, a prestar todo o auxílio à família.

Alamara Djabi fez a sua formação no Desportivo Olivais e Moscavide e em 2019 mudou-se para a academia do Benfica, no Seixal, onde esteve quatro épocas nas camadas jovens.

Em 2023 deixou o clube da Luz e mudou-se para a Dinamarca para representar o FC Midtjylland, onde nunca se conseguiu impor, tendo estado na época passada emprestado ao Mafra, clube pelo qual fez apenas sete jogos.

Esta época, o médio contabiliza apenas 25 minutos de um jogo pela equipa principal do Mydtjylland, precisamente nas pré-eliminatória da Liga Europa com os finlandeses do KuPS.

