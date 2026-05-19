Eulálio resiste ao “crono” e mantém a camisola rosa no Giro apesar do triunfo de Ganna

Afonso Eulálio voltou a surpreender no Giro d’Italia ao conseguir manter a camisola rosa após a 10.ª etapa, um exigente contrarrelógio individual de 42 quilómetros entre Viareggio e Massa. O português da Bahrain-Victorious, que não é reconhecido como especialista nesta disciplina, realizou uma das exibições mais consistentes da carreira e conseguiu defender a liderança da classificação geral perante a forte ameaça de Jonas Vingegaard.A etapa foi dominada pelo italiano Filippo Ganna, da Ineos Grenadiers, que confirmou o favoritismo e venceu o contrarrelógio com autoridade. Especialista na disciplina e antigo campeão do mundo, Ganna impôs um ritmo inalcançável para a maioria dos adversários, terminando com o melhor registo do dia e reforçando a reputação como um dos grandes nomes mundiais do esforço individual.Apesar do triunfo italiano, grande parte das atenções centrou-se na luta pela camisola rosa. Afonso Eulálio entrou para a etapa sob forte pressão, sabendo que teria de limitar perdas para continuar na liderança da Volta a Itália. Ainda assim, o jovem português respondeu de forma surpreendente, mantendo um ritmo constante ao longo dos 42 quilómetros e mostrando uma solidez pouco habitual numa especialidade onde nunca se destacou.Nos tempos intermédios, Eulálio conseguiu manter-se dentro dos valores necessários para conservar a liderança, cedendo menos tempo do que muitos antecipavam perante Jonas Vingegaard. O dinamarquês, apontado como um dos principais favoritos à conquista final do Giro, terminou a etapa com o 13.º melhor tempo, a três minutos exatos de Filippo Ganna, insuficiente para assumir a liderança da classificação geral.O corredor da Bahrain-Victorious concluiu o contrarrelógio no 41.º lugar, a 4m57s de Ganna, mas a diferença revelou-se suficiente para defender a camisola rosa. No final da etapa, Eulálio manteve 27 segundos de vantagem sobre Vingegaard, prolongando assim uma liderança que continua a surpreender no pelotão internacional..Afonso Eulálio vai para o dia de descanso do Giro com a camisola rosa após nova vitória de Vingegaard.Narváez vence segunda etapa no Giro e Afonso Eulálio mantém a camisola rosa