Narváez vence segunda etapa no Giro e Afonso Eulálio mantém a camisola rosa

O equatoriano Jhonatan Narváez 'bisou' este sábado, 16 de maio, na oitava etapa da 109.ª Volta a Itália, ainda liderada pelo português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), que tentou surpreender os ciclistas da geral na parte final.Vencedor igualmente da quarta etapa, o corredor da UAE Emirates integrou a fuga do dia e foi o mais forte no final dos 156 quilómetros entre Chieti e Fermo, que cumpriu em 3:27.26 horas, à frente de Andreas Leknessund, segundo a 32 segundos, com Martin Tjotta, outro norueguês da Uno-X, a ser terceiro, a 42.Afonso Eulálio acelerou na dificuldade final, mas acabou por perder dois segundos para Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é 'vice' na geral, a 3.15 minutos do português. O austríaco Felix Gall (Decathlon) fecha o pódio, a 3.34.Com o segundo dia de descanso da 109.ª edição marcado para segunda-feira, o figueirense de 24 anos tem no domingo um novo teste à sua liderança, nos 184 quilómetros entre Cervia e Corno alle Scale, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.