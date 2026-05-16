Eulálio continua na liderança da geral.FOTO: EPA/LUCA ZENNARO
Narváez vence segunda etapa no Giro e Afonso Eulálio mantém a camisola rosa

O ciclista equatoriano integrou a fuga do dia e foi o mais forte no final dos 156 quilómetros. O português cedeu dois segundos para Vingegaard e tem agora vantagem de 3.15 minutos.
O equatoriano Jhonatan Narváez ‘bisou’ este sábado, 16 de maio, na oitava etapa da 109.ª Volta a Itália, ainda liderada pelo português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), que tentou surpreender os ciclistas da geral na parte final.

Vencedor igualmente da quarta etapa, o corredor da UAE Emirates integrou a fuga do dia e foi o mais forte no final dos 156 quilómetros entre Chieti e Fermo, que cumpriu em 3:27.26 horas, à frente de Andreas Leknessund, segundo a 32 segundos, com Martin Tjotta, outro norueguês da Uno-X, a ser terceiro, a 42.

Afonso Eulálio acelerou na dificuldade final, mas acabou por perder dois segundos para Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é ‘vice’ na geral, a 3.15 minutos do português. O austríaco Felix Gall (Decathlon) fecha o pódio, a 3.34.

Com o segundo dia de descanso da 109.ª edição marcado para segunda-feira, o figueirense de 24 anos tem no domingo um novo teste à sua liderança, nos 184 quilómetros entre Cervia e Corno alle Scale, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.

