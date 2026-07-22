Entre corridas para a fuga, Philipsen teve o seu dia na Volta a França e vai com 11 vitórias ao sprint no Tour

Ao dia 17 de Volta a França, a chegada a Voiron foi palco do sprinter mais vitorioso da atualidade na corrida. Jasper Philipsen, corredor da Alpecin, correspondeu à colocação da equipa para chegar à sua primeira etapa este ano no Tour. Pelo quinto ano consecutivo, o belga consegue vencer na Volta a França e vai já com 11 triunfos em sprints. Igualou, por exemplo, Greipel, e fica a um triunfo de empatar com Zabel, Cipollini ou Sagan, dominadores nas suas eras. Tinha andado perto, mas mesmo no Tour já não vencia desde a primeira tirada de 2025.Depois de dois terceiros lugares que indiciavam subida de forma, Jasper bateu Mauro Schmid, da Jayco ALula, e Olav Kooij. A vitória tem muito mérito da Alpecin que nunca permitiu que os ataques vingassem dentro da fuga de 40 corredores que foram para a frente. Philipsen esteve na escapada, nunca vergou na média montanha da jornada. Formaram-se sempre vários grupos. Mads Pedersen, camisola verde, foi um dos que se destacaram num ataque e sprintou no intermédio para alcançar 25 pontos e manter liderança na distinção. Depois da iniciativa do homem da Lidl-Trek, isolou-se Stuyven, da Soudal Quick-Step, que chegou a ter 30 segundos. Não viria a ser frutífero e a chegada rápida caiu para Philipsen que angariou 75 pontos. Está a sete de Pedersen, aproveitando a média montanha para levar para Paris a decisão pela distinção dos pontos, que já venceu em 2023. Olhando à força do sprint, Philipsen pode bem ser o grande candidato a envergar a verde se resistir aos três dias finais de alta montanha.Apesar de ter chegado quase nove minutos depois do vencedor, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) viveu uma jornada tranquila na defesa da geral, mantendo os 04m32s de vantagem sobre o Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que é segundo, e 06m51s sobre o seu colega mexicano Isaac del Toro, que fecha o pódio.Na quinta-feira, os corredores rumam a Orcières Merlette, onde a meta coincide com uma contagem de primeira categoria..Tour. Olav Kooij procurou estrelato na Decathlon e encontrou a vitória à primeira oportunidade para sprinters.Pedersen ganha etapa e esperança na camisola verde, norueguês Traeen é o novo líder da Volta a França