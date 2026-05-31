Eliana Bandeira vence e Jéssica Inchude é segunda no Mityng na Polónia, no lançamento do peso

Eliana Bandeira conquistou este domingo a vitória no concurso de lançamento do peso do Mityng na Rynku w Białymstoku, na Polónia, ao alcançar 18,95 metros, uma marca que representa um novo recorde pessoal da atleta portuguesa. A olímpica lusa assegurou o triunfo na quinta tentativa, superando o anterior máximo da carreira e confirmando o bom momento de forma numa competição integrada no circuito internacional do World Athletics Continental Tour. A prova ficou marcada pelo domínio português, com Jéssica Inchude a terminar na segunda posição, graças a um lançamento de 18,74 metros, também conseguido na quinta ronda. O pódio ficou completo com a polaca Zuzanna Maślana, terceira classificada com 16,82 metros, bastante distante das duas representantes nacionais. O triunfo de Eliana foi alcançado com uma nova melhor marca pessoal de sempre, reforçando a confiança da lançadora portuguesa numa temporada importante do calendário internacional. A atleta conseguiu responder nos momentos decisivos do concurso, encontrando o melhor ensaio já na reta final da competição. Também em evidência esteve Pedro Buaró, que terminou no quarto lugar do salto com vara, ao ultrapassar 5,52 metros, igualando a mesma marca do norte-americano Carson Waters, mas ficando atrás no desempate por tentativas falhadas. O português ainda tentou superar a fasquia nos 5,62 metros, sem sucesso. A vitória no salto com vara pertenceu ao norte-americano Chris Nilsen, medalhado olímpico, que venceu com 5,82 metros e estabeleceu um novo recorde do meeting, superando a anterior melhor marca da competição (5,81 m). O francês Mathieu Collet foi segundo, com 5,72 metros, enquanto o polaco Piotr Lisek fechou o pódio com 5,62. Disputado numa arena temporária instalada no centro de Białystok, o Mityng na Rynku é um dos meetings mais emblemáticos do atletismo polaco, reunindo atletas internacionais de elite em disciplinas técnicas como o salto com vara, salto em altura e lançamentos, perante milhares de espectadores na praça principal da cidade..Mundiais de atletismo. Auriol Dongmo e Jessica Inchude ficam em oitavo e nono lugares do lançamento do peso