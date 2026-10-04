Elfyn Evans campeão do mundo de ralis pela primeira vez

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) sagrou-se este domingo campeão mundial de ralis pela primeira vez, apesar do quinto lugar no rali da Sardenha/Itália, derradeira prova da temporada.

Evans terminou a 4.48,1 minutos do vencedor, o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que bateu o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) por 57,6 segundos, com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) em terceiro, a 1.37,4 minutos.

Solberg entrou na última especial a um ponto de Evans no campeonato, mas cometeu um erro nos últimos metros quando se preparava para bater o britânico, entregando o título mundial por cinco pontos.

O título encerra uma longa espera de anos para Elfyn Evans, que já tinha terminado cinco vezes como vice-campeão mundial e, em duas dessas ocasiões, chegado à última prova da temporada na liderança do campeonato.

Desta vez, o desfecho parecia novamente repetir-se, quando o britânico sofreu um furo no pneu dianteiro direito na penúltima especial e teve de parar para trocar a roda, deixando Solberg na posição privilegiada para discutir o título na derradeira especial, a Power Stage, que atribui pontos extra para o campeonato.

Neste último troço, Solberg entrou na especial já depois de Evans ter terminado e, a pouco mais de um quilómetro da meta, tinha 1,9 segundos de vantagem sobre o tempo do britânico. Mas, nos metros finais, o sueco saiu da estrada e foi parar à areia. Ainda conseguiu regressar ao percurso e completar a especial, mas o tempo perdido foi suficiente para entregar o campeonato a Evans e ao seu navegador Scott Martin, por cinco pontos.

“Quase tinha a certeza de que estava tudo acabado”, admitiu Evans no final, reconhecendo: “Não fiz a melhor especial. Dei tudo de mim, mas não foi uma corrida limpa.” O britânico lamentou ainda o desfecho para Solberg, considerando que o adversário “fez um fim de semana incrível”.

Evans torna-se assim o terceiro campeão mundial britânico, depois de Colin McRae e Richard Burns.

* com Lusa