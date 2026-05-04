Evans quer alargar liderança e impedir Ogier de reforçar estatuto de maior vencedor do Rali de Portugal

A 59ª edição do Rali de Portugal vai para a estrada entre os dias 7 e 10 de maio, com Elfyn Evans na liderança do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O objetivo do piloto galês passa por impedir que Sébastien Ogier reforce o estatuto de piloto com mais triunfos na prova portuguesa (sete).Vencedor da prova portuguesa em 2021, Evans gostava de voltar a ganhar no país do seu engenheiro de corrida, o português Rui Soares, mas confessou que tem sentido mais dificuldades em rodar em Portugal com o mesmo nível com que o tem feito em outro ralis. “Abrir a estrada em Portugal este ano é bom”, segundo o piloto, apenas porque é sinal que comanda o mundial. Tem 101 pontos, mais dois pontos do que Takamoto Katsuta (99). Segue-se, na terceira posição, Sami Pajari com 72 pontos, que tem Oliver Solberg na perseguição, com 68. O novato Adrien Fourmaux está na quinta posição, com 59 pontos, apenas mais um do que o campeão Sébastien Ogier (58). Elfyn Evans lidera também a armada da Toyota, que subiu ao primeiro lugar do pódio nas últimas cinco edições e tem cinco carros nos seis primeiros lugares da tabela classificativa atual do Mundial 2026. A Toyota Gazoo Racing World Rally Team apresenta-se em Portugal com um registo imaculado na temporada de 2026, depois de vencer as cinco primeiras provas do ano e de reforçar a liderança no campeonato de construtores.Na lista de inscritos, há nomes que figuram entre os vencedores da corrida organizada pelo Automóvel Club de Portugal desde 1967. Sébastien Ogier é um deles. De novo com um Toyota Yaris, o francês procura o oitavo triunfo em terras lusas, que seria também o terceiro consecutivo. Se o conseguir, sexto classificado no campeonato mundial, consolidará o estatuto de piloto mais bem sucedido na história do Rali de Portugal (ver tabela).Também Thierry Neuville (Hyundai) está entre aqueles que já ganharam em Portugal. É no campeão mundial de 2024 que a Hyundai deposita algumas esperanças para destronar a Toyota pela primeira vez na temporada. E também em Adrien Fourmaux: “A temporada realmente começa agora em Portugal, porque é uma superfície diferente de tudo o que veio antes.” Já o português Armindo Araújo (Skoda) tem três vitórias no Rali de Portugal no currículo, mas, este ano, procurará destacar-se entre os participantes do Campeonato de Portugal de Ralis. As primeiras dez especiais de classificação da prova portuguesa do WRC vão contar para as contas do campeonato nacional, que arrancou em abril e tem no comando Rúben Rodrigues (Toyota), seguido por Armindo Araújo (Skoda), Pedro Almeida (Toyota) e José Pedro Fontes (Lancia).Ano de mudanças no percurso, com dose dupla em FafeO sexto rali da temporada do Campeonato do Mundo começa na próxima quinta-feira e e apresenta mudanças relevantes no percurso. A super-especial da Figueira da Foz (1,93 km) apresenta um traçado renovado e as classificativas de Arganil (18,62 km) e Góis (15,66 km) são disputadas em sentido inverso ao habitual, enquanto na Lousã (7,07 km) estreia-se um troço totalmente novo. Fafe, a “Catedral dos Ralis em Portugal”, mantém-se e em dose dupla. No total, os pilotos vão competir ao longo de 23 especiais, que perfazem 344,91 quilómetros, com ligações de 1874,58 km no Centro e no Norte do país.“A competição, a paixão e a dedicação são os ingredientes que fazem do Vodafone Rally de Portugal uma referência mundial. Os melhores pilotos e os melhores carros não perdem a etapa nacional, que fica sempre na memória com a devoção dos milhares de espetadores que ao longo do percurso vibram com eles. É uma enorme festa que gera um impacto económico brutal nas regiões atravessadas pelo rali, mas que só se realiza graças ao empenho dos munícipios envolvidos, dos organismos promotores do turismo e dos patrocinadores”, afirmou Carlos Barbosa, presidente da Comissão Organizadora e do ACP.RALI DE PORTUGAL: VENCEDORES DOS ÚLTIMOS 5 ANOS 2025 Sébastien Ogier Toyota2024 Sébastien Ogier Toyota2023 Kalle Rovanperä Toyota2022 Kalle Rovanperä Toyota2021 Elfyn Evans ToyotaRALI DE PORTUGAL: TOP-5 DOS PILOTOS COM MAIS VITÓRIAS7 Sébastien Ogier 5 Markku Alén 3 Hannu Mikkola 3 Miki Biasion 3 Armindo Araújo