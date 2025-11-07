Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
MIGUEL A.LOPES
Desporto

Recorde das eleições do Benfica fora do livro do Guinness... pelo menos até este sábado

Sufrágio dos encarnados, com 86.297 votantes, bateu os 57.088 do Barcelona, não vai entrar para o livro dos recordes do Guinness uma vez que não houve um vencedor definitivo.
David Pereira
Na primeira volta das eleições do Benfica, a 25 de outubro, votaram um total de 86.297 pessoas, um número superior ao recorde do Barcelona, de 57.088. No entanto, o sufrágio dos encarnados não vai entrar para o livro dos recordes do Guinness uma vez que não houve um vencedor definitivo.

O esclarecimento foi dado esta sexta-feira por um juiz dos registos. "Houve 86 mil votos há duas semanas, mas não nos é permitido contar esses números, porque o nosso regulamento diz que é preciso haver um vencedor para validar. Porém, estamos muito confiantes de que iremos anunciar um novo recorde", afirmou Richard Stenning aos jornalistas, depois de esta sexta-feira, 7 de novembro, ter marcado presença no Estádio da Luz.

O representante dos Guinness World Records está crente de que o Benfica vai bater este sábado, dia da segunda volta das eleições, o recorde de votantes, quase dez anos depois de ter estabelecido o recorde de maior número de sócios de um clube desportivo.

"É um clube que tem muito apoio à volta do mundo. Mostra que os adeptos se preocupam e são apaixonados pelo clube", afirmou, indicando que este é um "bom indício" de que um novo recorde será batido.

Mais de 160 mil sócios do Benfica aptos a escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente

Há 160.508 sócios elegíveis para escolher entre Rui Costa e João Noronha Lopes na segunda volta das eleições do Benfica, mais 326 do que na primeira volta.

Na primeira volta, o atual presidente obteve 42,13% dos votos, seguido pelo gestor (30,26%), numa corrida a seis, também com Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%). Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica anunciou esta semana que irá manter contacto com as duas candidaturas, a fim de promover uma ativa colaboração na melhoria das referidas condições, com o objetivo de atingir “uma votação, de novo, recorde, ultrapassando a participação de 100 mil sócios”, ou seja, cerca de 15 mil votantes a mais do que os verificados na primeira votação.

Se na primeira volta os resultados demoraram 19 horas a ser conhecidos, Desta vez estima-se uma divulgação pela madrugada (5h00) de domingo.

“Pese embora o sucesso global” do sufrágio anterior, “detetaram-se situações que devem ser corrigidas, implementando novos processos”, informou o organismo liderado por José Pereira da Costa. Assim, a segunda volta terá mais 72 cabines de voto, correspondentes a 144 pontos de votação, além de terem sido implementadas “melhorias” em 44 secções de voto.

“Teremos, no total das 108 secções, 576 cabinas de voto, 301 check-ins e 472 urnas”, pode ler-se no comunicado da MAG do Benfica, acrescentando-se que “os acessos de prioritários serão melhorados em todas as secções, nomeadamente no Estádio da Luz, garantindo um especial cuidado no acesso aos pavilhões”.

Benfica entre a continuidade de Rui Costa e a mudança com Noronha Lopes. Segunda volta é dia 8 de novembro
Sócios do Benfica bateram o recorde mundial de votação presencial que era do Barcelona
Benfica
Eleições do Benfica

