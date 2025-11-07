Recorde das eleições do Benfica fora do livro do Guinness... pelo menos até este sábado

Na primeira volta das eleições do Benfica, a 25 de outubro, votaram um total de 86.297 pessoas, um número superior ao recorde do Barcelona, de 57.088. No entanto, o sufrágio dos encarnados não vai entrar para o livro dos recordes do Guinness uma vez que não houve um vencedor definitivo. O esclarecimento foi dado esta sexta-feira por um juiz dos registos. "Houve 86 mil votos há duas semanas, mas não nos é permitido contar esses números, porque o nosso regulamento diz que é preciso haver um vencedor para validar. Porém, estamos muito confiantes de que iremos anunciar um novo recorde", afirmou Richard Stenning aos jornalistas, depois de esta sexta-feira, 7 de novembro, ter marcado presença no Estádio da Luz.O representante dos Guinness World Records está crente de que o Benfica vai bater este sábado, dia da segunda volta das eleições, o recorde de votantes, quase dez anos depois de ter estabelecido o recorde de maior número de sócios de um clube desportivo."É um clube que tem muito apoio à volta do mundo. Mostra que os adeptos se preocupam e são apaixonados pelo clube", afirmou, indicando que este é um "bom indício" de que um novo recorde será batido..Mais de 160 mil sócios do Benfica aptos a escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente. Há 160.508 sócios elegíveis para escolher entre Rui Costa e João Noronha Lopes na segunda volta das eleições do Benfica, mais 326 do que na primeira volta.Na primeira volta, o atual presidente obteve 42,13% dos votos, seguido pelo gestor (30,26%), numa corrida a seis, também com Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%). Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica anunciou esta semana que irá manter contacto com as duas candidaturas, a fim de promover uma ativa colaboração na melhoria das referidas condições, com o objetivo de atingir “uma votação, de novo, recorde, ultrapassando a participação de 100 mil sócios”, ou seja, cerca de 15 mil votantes a mais do que os verificados na primeira votação. Se na primeira volta os resultados demoraram 19 horas a ser conhecidos, Desta vez estima-se uma divulgação pela madrugada (5h00) de domingo.“Pese embora o sucesso global” do sufrágio anterior, “detetaram-se situações que devem ser corrigidas, implementando novos processos”, informou o organismo liderado por José Pereira da Costa. Assim, a segunda volta terá mais 72 cabines de voto, correspondentes a 144 pontos de votação, além de terem sido implementadas “melhorias” em 44 secções de voto.“Teremos, no total das 108 secções, 576 cabinas de voto, 301 check-ins e 472 urnas”, pode ler-se no comunicado da MAG do Benfica, acrescentando-se que “os acessos de prioritários serão melhorados em todas as secções, nomeadamente no Estádio da Luz, garantindo um especial cuidado no acesso aos pavilhões”..Benfica entre a continuidade de Rui Costa e a mudança com Noronha Lopes. Segunda volta é dia 8 de novembro.Sócios do Benfica bateram o recorde mundial de votação presencial que era do Barcelona