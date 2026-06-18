E já vão três! José Mourinho pesca mais um reforço no Mundial para o Real Madrid

O novo Real Madrid que vai atacar a temporada 2026/27, agora sob o comando técnico de José Mourinho, começa a ganhar forma. O ex-treinador do Benfica, promessa eleitoral do presidente do clube da capital espanhola, já conta com três reforços sonantes para a próxima temporada, neste seu regresso aos merengues, onde esteve três anos (de 2010/11 a 2012/13) e ganhou um campeonato espanhol, uma Taça do Rei e uma Supertaça.Em comum, os três primeiros reforços do Real Madrid têm o facto de estarem todos a disputar o Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. O nome mais recente desta lista é o do internacional francês Ibrahima Konaté, integrado no grupo de trabalho de Didier Deschamps no Mundial, tendo sido suplente não utilizado na estreia da França (triunfo por 3-1, frente ao Senegal). A contratação foi ontem confirmada oficialmente pelo Real Madrid, em comunicado: “O Real Madrid e Ibrahima Konaté chegaram a acordo para que seja jogador do Real Madrid nas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030”.O defesa, de 27 anos, chega aos merengues a custo zero, depois de ter terminado o contrato com o Liverpool. Konaté passou cinco temporadas em Anfield Road – somou 183 jogos pelos reds e conquistou um campeonato inglês, uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça e duas Taças da Liga inglesa. O central foi formado no Paris FC, tendo feito a estreia como sénior no Sochaux (2016/17), antes de sair para os alemães do Leipzig. Foi contratado pelo Liverpool em 2020/21, por 40 milhões de euros.A contratação de Konaté segue-se à do internacional português Bernardo Silva, confirmada na quarta-feira. O médio, de 31 anos, que foi titular por Portugal na partida d estreia frente à República Democrática do Congo (1-1), também chegou ao Real Madrid a custo zero, após concluir o contrato que o ligou ao Manchester City durante nove temporadas. O vínculo de Bernardo Silva aos merengues tem a validade de dois anos, até 30 de junho de 2028.O terceiro reforço já garantido por José Mourinho foi o lateral-esquerdo Marc Cucurella, de 27 anos. O internacional espanhol também está presente no Campeonato do Mundo, tendo sido titular e alinhado os noventa minutos na estreia da campeão europeia na prova, frente a Cabo Verde (0-0). No caso de Cucurella o Real Madrid teve de abrir os cordões à bolsa, tendo pago ao Chelsea 50 milhões de euros pelo defesa. O contrato com os merengues é válido por seis épocas..Mourinho regressa ao Real Madrid após vitória de Florentino Pérez.Oficial. Bernardo Silva é o novo reforço do Real Madrid