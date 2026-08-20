Dos 350 jogos aos 103 golos: os números que fazem de Rafa um histórico do Benfica

Rafa Silva continua a escrever o nome na história do Benfica. O avançado português chegou aos 350 jogos oficiais com a camisola encarnada, uma marca que confirma a longevidade e a importância de um jogador cuja ligação ao clube começou há uma década e que, depois de uma passagem pelo Besiktas, regressou à Luz em janeiro deste ano.

A marca redonda foi alcançada num momento em que Rafa voltou também a deixar a assinatura dentro de campo. O internacional português marcou na goleada por 7-0 frente ao Casa Pia, em Rio Maior, na segunda jornada da Liga, acrescentando mais um golo a uma conta que já chegou aos 103 pelo Benfica.

São números que ajudam a dimensionar o percurso do avançado. Quando terminou a primeira passagem pela Luz, em maio de 2024, Rafa contabilizava 326 jogos e 94 golos. Tinha chegado ao Benfica em 2016, proveniente do Sporting de Braga, poucas semanas depois de se ter sagrado campeão europeu por Portugal, e rapidamente se tornou uma das figuras mais influentes do ataque encarnado.

Durante esse primeiro ciclo, Rafa disputou 206 jogos no Campeonato, 48 na Liga dos Campeões, 21 na Liga Europa, 29 na Taça de Portugal, 19 na Taça da Liga e três na Supertaça. Marcou 94 golos e conquistou sete troféus: três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e três Supertaças.

A saída para o Besiktas, no verão de 2024, interrompeu uma ligação de oito temporadas consecutivas ao Benfica. Na Turquia, Rafa manteve a capacidade goleadora, antes de regressar à Luz em janeiro de 2026 para iniciar um segundo capítulo de águia ao peito.

O regresso permitiu-lhe continuar a subir nas listas históricas do clube. Os 350 jogos colocam Rafa entre os futebolistas com maior número de encontros realizados pelo Benfica, enquanto os 103 golos lhe garantem igualmente presença entre os melhores marcadores da história encarnada.

Também nas competições europeias o português construiu uma parte importante do seu percurso. Só na primeira passagem pelo Benfica marcou 17 golos entre Liga dos Campeões e Liga Europa, números aos quais acrescentou novos remates certeiros desde que regressou ao clube.

Aos 33 anos, Rafa apresenta agora uma folha estatística que ultrapassa a dimensão de uma única geração. São 350 jogos e 103 golos pelo Benfica, alcançados numa ligação iniciada em setembro de 2016, interrompida durante pouco mais de um ano e retomada em janeiro de 2026.

Uma década depois da estreia, os números já permitem colocar Rafa num território reservado a poucos. Entre títulos, noites europeias, assistências e mais de uma centena de golos, o avançado português consolidou um lugar próprio na história do Benfica.