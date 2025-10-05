Domingo de futebol. Benfica x Porto e Sporting x Braga marcam a noite

Os adeptos das três maiores equipas de futebol estão com compromisso marcado este domingo, 05 de outubro. Benfica, Sporting e Porto jogam logo mais à noite. Em Lisboa, o Sporting recebe o Braga no estádio José Alvalade, às 19:15. No Porto, os Dragões recebem o Benfica, com jogo às 21:15.O treinador do Leões, Rui Borges, em conferência de imprensa, disse que "espera um Braga forte" no jogo. "Espero um Braga forte, como é a imagem do clube. Independentemente dos resultados menos positivos no campeonato, é uma grande equipa, que apesar de tudo, fora de portas ainda não perdeu. Marca mais fora de casa e sofre menos", analisou.Para Borges, a presença dos adeptos no estádio será importante para a vitória. "Têm de perceber que deste lado também estará uma equipa super motivada. Casa cheia. Os nossos adeptos têm sido importantes e vão continuar a ser. Uma equipa super motivada para continuar o nosso caminho campeonato e fazer tudo para vencer o jogo", explicou.Sobre o Benfica X Porto, disse que não vai assistir e estará a caminho de casa, em Mirandela, para aproveitar a folga. "Depois do jogo, estarei a caminho de casa, em Mirandela. Nem sequer vou ver o jogo. Estarei preocupado com o jogo entre Sporting e Braga. Estamos no início do campeonato, esse resultado não vai definir nada. Estarei a caminho de Mirandela para passar a folga", disse.Benfica x PortoO clássico entre Benfica e Porto está confirmado, depois de uma virose deixar jogadores e equipa técnica indispostos. Em conferência de imprensa, o treinador José Mourinho garantiu que está tudo bem."Estados todos bem de saúde, treinámos todos hoje, está tudo bem. Não há ninguém impedido de viajar ou de jogar. Não há ninguém que fique para trás. Vamos todos", afirmou Mourinho. O jogo será no Estádio do Dragão, no Porto.A partida está marcada para 21:15. Sobre o adversário, destacou que o Porto "tem muito trabalho por trás". Definiu como "uma equipa forte, com um treinador com ideias claras, que deve ter aproveitado cada minuto de pré-época" e que "gosta muito" da equipa. .FC Porto-Benfica vai ter um árbitro estreante em clássicos.Liga dos Campeões. De Bruyne & Hojlund, a dupla que impediu o Sporting de pontuar em Nápoles