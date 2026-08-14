Delvis Santos terminou os 200 metros em 6.º, mas ainda pode subir ao quinto lugar. Liliana Cá foi 8.ª no disco
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Delvis Santos terminou os 200 metros em 6.º, mas ainda pode subir ao quinto lugar. Liliana Cá foi 8.ª no disco

Atleta do Sporting correu a distâncias em 20.55 segundos, numa prova ganha pelo alemão Owen Ansah (19.95s), que ainda pode perder a medalha.
Isaura Almeida
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Vinte anos depois do título de Francis Obikwelu, a final dos 200 metros de um europeu de atletismo voltou a ter um português. Delvis Santos terminou em 6.º lugar, mas até pode subir ao quinto lugar na secretaria. Esta sexta-feira, dia 14 de agosto, o atleta do Sporting correu a distâncias em 20.55 segundos (tinha-se apurado com 20.23s, marca que lhe daria uma medalha na final), numa prova ganha pelo alemão Owen Ansah (19.95s), à frente de Zharnel Hughes (20.16) e Eseosa Fostine Desalu (20.26s).

Owen Ansah festejou a conquista do ouro, mas o alemão, medalhado de bronze nos 100 metros, tenha de devolver a medalha devido a um processo por violação das normas antidoping - recusou fazer um teste a 9 de julho. Como na Alemanha os atletas apenas são impedidos de competir quando há uma suspensão efetiva o velocista pode participar nos Europeus.

Se for considerado culpado, perderá o bronze dos 100 metros e o ouro dos 200 metros dos Campeonatos da Europa, em Birmingham.

Ainda esta sexta-feira, Liliana Cá terminou a final do lançamento do disco em 8.º lugar, dois anos depois de ter sido medalha de bronze nos Europeus de Roma. Tinha-se apurado com a quinta melhor marca e ambicionava lançar para o pódio europeu, mas os 60,87 metros (e com três ensaios nulos) não chegaram para entrar sequer na discussão. O título foi para a holandesa Jorinde van Klinken (com 67.67m), que assim junta o ouro do disco à prata do peso. Shanice Craft (65.72m) ficou com a prata e Vanessa Kamga (64.61m) com o bronze.

Portugal contou com equipas masculina e feminina em ação nas estafetas 4x400m e sem apuramento. Carina Vanessa, Sofia Lavreshina, Clara Martinha e Fatoumata Diallo terminaram com um registou 3:31.24 minutos, enquanto a equipa composta por Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatib, terminou a distância com 3:02.84 minutos.

E Mariana Machado terminou os 10.000m em 14.º lugar, com 32:27.1 minutos.

A única medalha de Portugal nos Europeus de Birmimgham é a conquistada por Fatoumata Diallo nos 400 metros barreiras. Pedro Pichardo (triplo salto), Pedro Buaró (salto com vara), Issac Naader (1500 metros) estão nas respetivas finais e como candidatos a medalhas.

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