Delvis Santos na final dos 200 metros. Desde 2006 que Portugal não tinha um atleta entre os oito melhores
Delvis Santos apurou-se esta quinta-feira (13 de agosto) para a final dos 200 metros dos Campeonatos da Europa, em Birmingham. O português correu a distância, nas meias-finais, em 20.23 segundos, assegurando assim a presença na final da prova, agendada para sexta-feira (21h25, RTP2).
Desde 2006, quando Francis Obikwelu conquistou o título europeu, que Portugal não tinha um atleta na final dos 200 metros.
Após ter falhado as meias-finais dos 100 metros por motivos médicos, o velocista voltou à pista do Alexander Stadium para garantir a sua primeira final de um Europeu, sendo 3.º na sua série, batido apenas por Zharnel Hughes (20.05) e Timothé Mumenthaler (20.09).
Atleta do Sporting e treinado por António Barata, especialista em provas de velocidade, tirou 22 centésimos à sua marca anterior e passou a ser o segundo melhor português de sempre, depois do recordista Francis Obikwelu (20.01s).
Ainda neste dia, Portugal contou com dois jovens estreantes em Campeonatos da Europa de absolutos nos 3.000m obstáculos. Leandro Monteiro participou na segunda série e concluiu na 11.ª posição, terminando em 21.º lugar da geral. Já Lourenço Rodrigues terminou a primeira série em 13.º, o que lhe valeu o 26.º lugar da classificação geral.