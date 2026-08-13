Delvis Santos na final dos 200 metros. Desde 2006 que Portugal não tinha um atleta entre os oito melhores

Delvis Santos apurou-se esta quinta-feira (13 de agosto) para a final dos 200 metros dos Campeonatos da Europa, em Birmingham. O português correu a distância, nas meias-finais, em 20.23 segundos, assegurando assim a presença na final da prova, agendada para sexta-feira (21h25, RTP2).

Desde 2006, quando Francis Obikwelu conquistou o título europeu, que Portugal não tinha um atleta na final dos 200 metros.

Após ter falhado as meias-finais dos 100 metros por motivos médicos, o velocista voltou à pista do Alexander Stadium para garantir a sua primeira final de um Europeu, sendo 3.º na sua série, batido apenas por Zharnel Hughes (20.05) e Timothé Mumenthaler (20.09).

Atleta do Sporting e treinado por António Barata, especialista em provas de velocidade, tirou 22 centésimos à sua marca anterior e passou a ser o segundo melhor português de sempre, depois do recordista Francis Obikwelu (20.01s).