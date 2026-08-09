Portugal inicia esta segunda-feira os Europeus de Atletismo com a maior seleção de sempre

Portugal inicia esta segunda-feira a participação nos Campeonatos da Europa de Atletismo, que decorrem em Birmingham, no Reino Unido, apresentando a maior seleção portuguesa de sempre numa edição dos europeus ao ar livre, composta por 55 atletas. A comitiva nacional entra em competição com 11 representantes distribuídos por provas de pista, concursos e lançamentos, numa jornada em que as maiores expectativas recaem sobre o lançamento do peso, embora Portugal apresente também legítimas aspirações a bons resultados noutras disciplinas.O lançamento do peso feminino concentra grande parte das esperanças portuguesas, com Auriol Dongmo, Eliana Bandeira e Jessica Inchude a disputarem a qualificação durante a manhã, procurando garantir um lugar na final, marcada para o início da noite. Também Tsanko Arnaudov tentará assegurar a presença na final do lançamento do peso masculino, depois de disputar a respetiva qualificação.Na pista, Arialis Martinez será a primeira portuguesa a competir nos 100 metros, enquanto Tatjana Pinto poderá juntar-se à compatriota nas meias-finais e, posteriormente, na final, caso ambas consigam ultrapassar as diferentes rondas da competição. Nos 400 metros, Portugal estará representado por Omar Elkhatib, João Coelho e Ericsson Tavares, enquanto Gerson Baldé procurará o apuramento para a final do salto em comprimento.O programa português do primeiro dia completa-se com José Carlos Pinto, que disputa a final direta dos 5.000 metros, e Laura Taborda, em ação na primeira ronda dos 3.000 metros obstáculos.Depois de apresentar a maior delegação da sua história, Portugal arranca os Europeus de Birmingham com a ambição de colocar vários atletas nas finais e lutar por lugares de destaque, mantendo legítimas aspirações à conquista de medalhas nas disciplinas em que apresenta maiores argumentos, nomeadamente nos concursos de lançamento do peso..Domingos Castro aponta às medalhas nos europeus de atletismo e garante: "Portugal tem atletas para ganhar"