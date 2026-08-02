Domingos Castro aponta às medalhas nos europeus de atletismo e garante: "Portugal tem atletas para ganhar"
Paulo Spranger
Desporto

Domingos Castro aponta às medalhas nos europeus de atletismo e garante: "Portugal tem atletas para ganhar"

Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo mostra-se confiante para os Campeonatos da Europa, revela que Portugal apresentará a maior comitiva de sempre.
Cecília Carmo
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