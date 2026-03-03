Jato privado de Ronaldo deixou a Arábia Saudita mas jogador português ainda estará em Riade
Al Nassr/X
Jato privado de Ronaldo deixou a Arábia Saudita mas jogador português ainda estará em Riade

Jato privado do futebolista internacional português deixou Riade durante a noite desta segunda-feira, tendo aterrado em Madrid já de madrugada.
David Pereira
O jato privado de Cristiano Ronaldo, avaliado em cerca de 70 milhões de euros, deixou a Arábia Saudita a meio da noite, rumo a Madrid, o que deu a entender que o futebolista internacional português pudesse ter abandonado o Médio Oriente durante a escalada do conflito, mas o As garante que o jogador continua em Riade.

O rastreador de voos Flightradar24 mostra que o avião Bombardier Global Express, do português, fez a viagem de quase sete horas até à capital espanhola, segundo o Daily Mail. O jato privado partiu de Riade às 20h00, hora da Arábia Saudita, e chegou a Madrid por volta da 1h00 da manhã, hora de Espanha.

Refira-se que Riade, onde o avançado de 41 anos do Al Nassr vive com a noiva Georgina Rodríguez e os cinco filhos, tem sido alvo de ataques por parte do Irão em retaliação pela onda de ataques dos EUA e de Israel que começou no sábado.

A embaixada dos EUA na capital saudita foi atingida por dois drones durante a noite.

Pelo menos 787 mortos no Irão. França vai enviar sistema de defesa e uma fragata para Chipre

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

Nandinho é treinador no Bahrein e vive perto de base dos EUA. "Vejo fumo quando um alvo é atingido pelo Irão"
Pedro Martins trabalha no Qatar: “O primeiro dia foi preocupante, mas agora há alguma tranquilidade”
