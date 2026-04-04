Cristiano Ronaldo de regresso e a marcar

Cristiano Ronaldo regressou em grande à competição ao serviço do Al Nassr, ao marcar dois golos na vitória por 5-2 frente ao Al Najma, em encontro da 27.ª jornada da liga saudita, disputado em Riade. O capitão da seleção portuguesa, que esteve afastado durante mais de um mês devido a problemas musculares, voltou diretamente ao onze inicial e teve papel decisivo no triunfo da equipa orientada por Jorge Jesus. Apesar do favoritismo evidente perante o último classificado, o Al Nassr entrou em desvantagem perto do intervalo, com um golo de Rakan Al Tulayhi, aos 44 minutos. A reação foi imediata e eficaz: Abdullah Al Hamdan empatou já em tempo de compensação da primeira parte e Sadio Mané consumou a reviravolta poucos instantes depois. Ainda assim, o Al Najma voltou a surpreender no início da segunda metade, quando Felippe Cardoso restabeleceu a igualdade a duas bolas. Foi então que Cristiano Ronaldo assumiu o protagonismo. O internacional português colocou novamente o Al Nassr em vantagem aos 56 minutos, na conversão de uma grande penalidade, antes de ampliar a diferença aos 73, após assistência de Nawaf Bu Washl. Já nos descontos, Mané bisou e fixou o resultado em 5-2. Este regresso vitorioso permitiu ao avançado português atingir os 967 golos na carreira profissional, aproximando-se da simbólica marca dos mil, e reforçar a sua influência numa equipa que soma agora 13 vitórias consecutivas no campeonato. Com este triunfo, o Al Nassr consolidou a liderança da liga saudita, somando 70 pontos e mantendo seis de vantagem sobre o Al Hilal, que tem ainda um jogo em atraso. A equipa de Jorge Jesus continua, assim, bem posicionada para lutar pelo título, numa fase decisiva da temporada. No mesmo dia, o Al Ittihad, treinado por Sérgio Conceição, venceu o Al Hazm por 1-0, graças a um golo de Abdulrahman Al Oboud aos 72 minutos, subindo na classificação após uma série menos positiva de resultados..Cristiano Ronaldo vai recuperar em Madrid após lesão mais grave do que o esperado.Cristiano Ronaldo compra 25% do UD Almería