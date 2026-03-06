Cristiano Ronaldo vai recuperar em Madrid após lesão mais grave do que o esperado

O treinador do Al-Nassr, Jorge Jesus, confirmou esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão muscular mais grave do que inicialmente previsto e vai viajar para Madrid, em Espanha, para iniciar tratamento especializado com o seu fisioterapeuta pessoal.Na conferência de antevisão ao encontro frente ao Neom, o técnico português explicou que o capitão da seleção nacional apresentou queixas físicas no último jogo, o que levou à realização de exames médicos. “No último jogo, o Cristiano saiu com uma lesão muscular. Depois dos exames que realizou, ficou claro que se trata de uma lesão mais séria do que aquela que estávamos à espera. Precisará de descansar e recuperar”, afirmou Jorge Jesus.Perante o diagnóstico, o avançado português deverá deslocar-se a Espanha para realizar o processo de recuperação. Segundo o treinador do Al-Nassr, esta opção segue um procedimento já utilizado por outros jogadores do clube quando necessitam de acompanhamento especializado fora da Arábia Saudita. “O Cristiano vai viajar para Espanha para fazer tratamento, tal como outros jogadores que se lesionaram. Vai precisar de tratamento do seu fisioterapeuta particular. Esperamos que regresse em breve para ajudar a equipa”, acrescentou.A duração da paragem do jogador ainda não foi divulgada, mas é certo que Cristiano Ronaldo ficará de fora dos próximos compromissos do Al-Nassr na liga saudita enquanto cumpre o período de recuperação. A situação deixa também em aberto a sua disponibilidade para os próximos jogos de preparação da seleção portuguesa para o Campeonato do Mundo.Apesar da lesão, o internacional português atravessa uma temporada produtiva ao serviço do Al-Nassr. Em 26 partidas disputadas até ao momento, soma 22 golos e quatro assistências. A equipa orientada por Jorge Jesus lidera atualmente a tabela da liga saudita, com uma vantagem de dois pontos sobre o Al-Ahli Saudi FC..Cristiano Ronaldo arrisca paragem até quatro semanas devido a lesão. Presença na seleção em causa.Cristiano Ronaldo compra 25% do UD Almería