Cristiano Ronaldo compra participação na LiveModeTV

Cristiano Ronaldo passa a ter uma "particiação relevante" na LiveModeTV, segundo anunciou esta quinta-feira, 14 de maio, a plataforma de streaming que irá transmitir 24 jogos do Mundial de futebol."A missão é levar o desporto para novas gerações de fãs, de uma forma completamente nova e inspiradora. O desporto pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, aumentando o alcance e o envolvimento das principais competições através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", diz o jogador citado num comunicado da LiveModeTV."A entrada do Cristiano como investidor e parceiro estratégico é uma forte validação do que construímos e dos nossos planos para o futuro. (...) Juntos, pretendemos expandir o nosso papel no apoio ao crescimento do ecossistema desportivo internacional, ao lado de parceiros estabelecidos para alargar o acesso e criar novas formas complementares de os fãs experienciarem os desportos de que gostam", sublinha Thiago Tourinho, sócio da LiveMode, no comunicado.O valor do investimento de Ronaldo não foi revelado, apenas se informa que se trata de uma "participação relevante" e que o jogador é um "sócio estratégico".A Livemodetv.PT transmitirá, em direto, todas as partidas da seleção no Mundial de 2026, além do principal jogo de cada dia, sempre no Youtube e de forma gratuita - confira a lista já divulgada neste link. .LiveModeTV quer revolucionar as transmissões desportivas: “O desporto é hoje o grande ativo do streaming”