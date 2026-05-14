Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção NacionalMiguel Pereira
Desporto

Cristiano Ronaldo compra participação na LiveModeTV

Jogador é descrito como "sócio estratégico" da plataforma de streaming que vai transmitir jogos do Mundial de futebol.
Sofia Fonseca
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Cristiano Ronaldo passa a ter uma "particiação relevante" na LiveModeTV, segundo anunciou esta quinta-feira, 14 de maio, a plataforma de streaming que irá transmitir 24 jogos do Mundial de futebol.

"A missão é levar o desporto para novas gerações de fãs, de uma forma completamente nova e inspiradora. O desporto pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, aumentando o alcance e o envolvimento das principais competições através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", diz o jogador citado num comunicado da LiveModeTV.

"A entrada do Cristiano como investidor e parceiro estratégico é uma forte validação do que construímos e dos nossos planos para o futuro. (...) Juntos, pretendemos expandir o nosso papel no apoio ao crescimento do ecossistema desportivo internacional, ao lado de parceiros estabelecidos para alargar o acesso e criar novas formas complementares de os fãs experienciarem os desportos de que gostam", sublinha Thiago Tourinho, sócio da LiveMode, no comunicado.

O valor do investimento de Ronaldo não foi revelado, apenas se informa que se trata de uma "participação relevante" e que o jogador é um "sócio estratégico".

A Livemodetv.PT transmitirá, em direto, todas as partidas da seleção no Mundial de 2026, além do principal jogo de cada dia, sempre no Youtube e de forma gratuita - confira a lista já divulgada neste link.

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LiveModeTV quer revolucionar as transmissões desportivas: “O desporto é hoje o grande ativo do streaming”
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