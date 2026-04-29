Cristiano Ronaldo aproxima Al Nassr do título com vitória sobre o Al Ahli

O Al Nassr deu mais um passo importante rumo ao título da Liga Pro Saudita ao vencer o Al Ahli por 2-0, num encontro marcado pela eficácia na segunda parte e pelo papel decisivo de Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman. A equipa orientada por Jorge Jesus reforça assim a liderança da competição, mantendo vantagem confortável sobre o Al Hilal, embora com mais um jogo disputado.A primeira parte foi equilibrada e com maior iniciativa ofensiva por parte do Al Ahli, que criou as ocasiões mais perigosas, obrigando o guarda-redes Bento a intervenções seguras, nomeadamente a remates de cabeça dentro da área. Do lado contrário, o Al Nassr revelou dificuldades em impor o seu ritmo habitual, ainda que Cristiano Ronaldo tenha testado a atenção de Edouard Mendy antes do intervalo.Após o descanso, o conjunto de Riade apresentou maior intensidade e passou a assumir o controlo do jogo. João Félix esteve perto de inaugurar o marcador, mas o momento decisivo surgiu aos 76 minutos: na sequência de um canto cobrado pelo internacional português, Cristiano Ronaldo elevou-se mais alto do que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes, apontando o 970.º golo da carreira em jogos oficiais.Já em período de compensação, Kingsley Coman confirmou o triunfo com um remate certeiro que fixou o resultado em 2-0, encerrando praticamente as dúvidas quanto ao vencedor. O encontro terminou ainda com momentos de tensão entre jogadores das duas equipas, reflexo da importância competitiva da partida nesta fase decisiva da temporada.Com esta vitória, o Al Nassr consolida a liderança da Liga saudita e aproxima-se da conquista do título, enquanto o Al Ahli permanece mais distante da luta pelo primeiro lugar, numa altura em que restam poucas jornadas até ao final do campeonato..Ronaldo chegou aos 969 golos na carreira, mas golo mil é uma miragem esta época.Cristiano Ronaldo de regresso e a marcar