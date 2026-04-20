Ronaldo chegou aos 969 golos na carreira, mas golo mil é uma miragem esta época
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Ronaldo chegou aos 969 golos na carreira, mas golo mil é uma miragem esta época

Português precisa de 31 golos e teria de jogar e marcar em todos os 17 jogos que ainda pode fazer esta época. FIFA terá palavra a dizer sobre polémica com seis golos em torneio de pré-época.
Isaura Almeida
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