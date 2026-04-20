Ronaldo chegou aos 969 golos na carreira, mas golo mil é uma miragem esta época

Cristiano Ronaldo chegou aos 969 golos na carreira, ficando assim a 31 dos desejados mil golos na carreira. Ontem, no jogo dos quartos de final da liga dos campeões asiática dois, o português ajudou o Al Nassr a vencer o Al Wasl, por 4-0, e apurar-se para as meias-finais da prova, mas o golo mil é cada vez mais uma miragem... pelo menos no tempo desejado pelo jogador: até ao final do Mundial2026. No máximo, CR7 pode fazer mais 17 jogos esta época e precisaria de marcar em todos e bisar em muitos deles para cumprir o objetivo. Já na próxima quarta-feira, o português entra de novo em campo e volta a concentrar-se no campeonato saudita, depois de na jornada passada o Al Nassr ter aumentado a vantagem para cinco pontos, para o Al Hilal, com cinco jornadas por jogar, e, sendo que um desses encontros é com o segundo classificado da liga saudita e grande rival na luta pelo título. Se chegar à final da Champions League da Ásia Two, Ronaldo fará mais dois jogos na prova, para lá das cinco jornadas da liga saudita que ainda faltam jogar. Pode ainda fazer mais duas partidas pela seleção antes do Mundial2026 começar, ambicionando fazer mais oito para chegar à final do Campeonato do Mundo de futebol. Ou seja, na melhor das hipóteses, Ronaldo terá mais 17 jogos esta época e nem que marque em todos ele supere a melhor versão de si mesmo, o golo mil parece (quase) impossível de alcançar até final de julho. Para já tem 969 golos marcados, mas há alguns que podem não ser reconhecidos pela FIFA para a contagem oficial. Ronaldo marcou seis golos na Arab Club Champions Cup, que o Al Nassr conquistou em 2023, mas o organismo mundial não reconhece a competição, que considera ser um torneio de pré-época, não devendo contabilizar essa meia dúzia de golos. O DN pedir esclarecimentos à FIFA, mas ainda não obteve resposta. No entanto o assunto gerou muita discussão nas redes sociais e em páginas de apoio ao jogador, que respondeu a alguns comentários de forma lacónica: “Aceitar é uma virtude!”. Que é como quem diz, se querem mais seis, serão marcados mais seis. Para todos os efeitos, Cristiano Ronaldo marcou 969, mas na prática e para reconhecimento da marca a nível mundial pela FIFA e pelo Guiness Book, terá apenas 963.Jogar mais uma época é quase obrigatório, pelo recorde e pela competitividade mostrada aos 41 anosO mais provável é que ele continue a jogar mais uma época se quiser atingir essa marca histórica. A 26 de junho de 2025, o cinco vezes Bola de Ouro/The Best decidiu permanecer em Riade e renovou contrato até 2027 - altura em que terá 42 anos - tendo assumido esse desejo de ser finalmente campeão saudita, ser campeão do Mundo e e chegar ao golo mil. Plenamente recuperado da lesão muscular que o afastou durante um mês dos relvados, tendo inclusivamente falhado os dois jogos particulares da seleção nacional e mais dois jogos do Al Nassr, CR7 mantém a impressionante média de carreira de 0,74 golos por jogo (969 em 1318 jogos), mas se olharmos apenas para esta temporada a média sobe par 0,86% (26 golos em 30 jogos) e sendo que na liga saudita essa média dispara para os 0,96% (marcou 98 golos em 102 jogos).Desde que chegou ao Al Nassr, em janeiro de 2023, CR7 marcou 125 golos em 141jogos, alcançar a marca histórica está agora a 31 golos de distância. Algo só ao alcance de um fora de série com 41 anos, que se prepara para a 11.ª participação em fases finais de grandes competições - Europeus e Mundiais -, podendo tornar-se no único futebolista a participar em seis fases finais de Mundiais e passar a ser o jogador com mais partidas (recorde que é de Lionel Messi). Depois da conquista do Euro2016 e da Liga das Nações2019 e 2025, Ronaldo quer jogar e ganhar o Mundial2026. E quando, numa conferência de Imprensa, lhe perguntaram se sonhava marcar o golo mil na final do Campeonato do Mundo de Futebol, que se joga entre 11 de junho e 19 de julho nos EUA, México e Canadá, ele respondeu: “Golo mil na final do Mundial? Se esses números se concretizassem, acabava a carreira em grande.”Algo cada vez mais improvável, mas ele já habituou o Mundo do futebol que só é impossível até Cristiano Ronaldo tentar.isaura.almeida@dn.pt .Cristiano Ronaldo compra 25% do UD Almería