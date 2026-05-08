Pedra de grandes dimensões assemelha a uma cadeira ou poltrona e deu nome ao salto.
Pedra de grandes dimensões assemelha a uma cadeira ou poltrona e deu nome ao salto.ACP
Desporto

Como o Salto da Pedra Sentada ajudou a batizar Fafe como "Catedral dos Ralis de Portugal"

Schwarzm, Østberg e Mikkelsen celebrizaram mundialmente o mítico troçado da prova portuguesa do WRC, que vive a 59.ª edição. Autarca Antero Barbosa fala do investimento e retorno do rali.
Isaura Almeida
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