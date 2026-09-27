Rui Costa apresentou proposta nas eleições e colheu pouco mais de 59% dos votos favoráveis.
Rui Costa apresentou proposta nas eleições e colheu pouco mais de 59% dos votos favoráveis.SL Benfica
Desporto

Câmara Municipal de Lisboa mantém em apreciação proposta do Benfica de intervenção junto ao Estádio da Luz

Gabinete de Carlos Moedas nega que projeto tenha sido rejeitado. Clube apresentou proposta final, com alterações, a 18 de setembro, negando palavras do ex-diretor de comunicação, João Gabriel.
Frederico Bártolo
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A Câmara Municipal de Lisboa tem em apreciação a proposta do Benfica para uma intervenção junto do Estádio da Luz. No projeto denominado Benfica District, estavam ainda arestas por limar e nesse sentido foram reformuladas algumas das alíneas iniciais.

O DN contactou a Câmara Municipal de Lisboa e o gabinete de Carlos Moedas detalhou que "a proposta foi submetida à Câmara Municipal de Lisboa" e que "o processo está em apreciação por parte da autarquia."

Fonte do clube encarnado informou os jornais desportivos A Bola e O JOGO no mesmo sentido, confirmando que o projeto ainda está em apreciação. Adianta que o Benfica procedeu à entrega do projeto final nos serviços camarários no dia 18 de setembro. Os prazos de resposta não foram estabelecidos para já.

Tanto a CML como o Benfica rebatem, portanto, a afirmação de João Gabriel, ex-diretor de comunicação do Benfica nos tempos de Luís Filipe Vieira, que mencionara na rede social Linkedin que a Câmara Municipal de Lisboa dera "parecer negativo ao projeto", pedindo que o alegado chumbo - que alegadamente não se verificará - fosse uma "oportunidade para parar, reavaliar e concentrar investimento no essencial", opondo-se, como tal, a uma "nova cidade à Volta da Luz", antes, sim, advogando "colocar a Luz no centro do projeto."

Rui Costa apresentou a ideia em tempo de eleições no Benfica e teve uma votação favorável de pouco mais de 59% dos adeptos em Assembleia Geral, garantindo que o investimento não afetaria as verbas necessárias para a vertente desportiva. Foi elencado na proposta um plano para a criação de um pavilhão multiusos com capacidade para 10 mil pessoas, que servirá para a prática das modalidades, mas também eventos culturais. Ainda dois pavilhões desportivos, uma nova piscina comunitária, um teatro e espaço para eventos com capacidade para 500 pessoas, além de um campo de futebol ao ar livre, uma pista de corrida.

Também o Estádio da Luz teria alterações com um quarto nível acrescentado, com escritórios e instalações comerciais. Em aberto estava a subida da lotação de 65 mil para 80 mil pessoas. O plano seria ter o projeto construído a tempo do Mundial 2030.

Na altura, a ministra da Cultura e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, pronunciou-se favorável. "Estamos perante um investimento verdadeiramente notável, que tem como objetivo requalificar não só o Estádio da Luz, mas toda a área envolvente. Visão, compromisso... Isto traduz uma compreensão profunda do papel central que o desporto assume na nossa sociedade, não apenas como prática física, mas como motor de bem estar e inclusão. Esta é, aliás, uma das razões pelas quais o Governo assume o desporto como uma prioridade. Projetos como este merecem ser destacados pelo seu contributo", disse, valorizando as instalações comerciais, hoteleiras e residenciais que ficassem agrupadas ao projeto.

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