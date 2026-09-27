Câmara Municipal de Lisboa mantém em apreciação proposta do Benfica de intervenção junto ao Estádio da Luz

A Câmara Municipal de Lisboa tem em apreciação a proposta do Benfica para uma intervenção junto do Estádio da Luz. No projeto denominado Benfica District, estavam ainda arestas por limar e nesse sentido foram reformuladas algumas das alíneas iniciais.

O DN contactou a Câmara Municipal de Lisboa e o gabinete de Carlos Moedas detalhou que "a proposta foi submetida à Câmara Municipal de Lisboa" e que "o processo está em apreciação por parte da autarquia."

Fonte do clube encarnado informou os jornais desportivos A Bola e O JOGO no mesmo sentido, confirmando que o projeto ainda está em apreciação. Adianta que o Benfica procedeu à entrega do projeto final nos serviços camarários no dia 18 de setembro. Os prazos de resposta não foram estabelecidos para já.

Tanto a CML como o Benfica rebatem, portanto, a afirmação de João Gabriel, ex-diretor de comunicação do Benfica nos tempos de Luís Filipe Vieira, que mencionara na rede social Linkedin que a Câmara Municipal de Lisboa dera "parecer negativo ao projeto", pedindo que o alegado chumbo - que alegadamente não se verificará - fosse uma "oportunidade para parar, reavaliar e concentrar investimento no essencial", opondo-se, como tal, a uma "nova cidade à Volta da Luz", antes, sim, advogando "colocar a Luz no centro do projeto."

Rui Costa apresentou a ideia em tempo de eleições no Benfica e teve uma votação favorável de pouco mais de 59% dos adeptos em Assembleia Geral, garantindo que o investimento não afetaria as verbas necessárias para a vertente desportiva. Foi elencado na proposta um plano para a criação de um pavilhão multiusos com capacidade para 10 mil pessoas, que servirá para a prática das modalidades, mas também eventos culturais. Ainda dois pavilhões desportivos, uma nova piscina comunitária, um teatro e espaço para eventos com capacidade para 500 pessoas, além de um campo de futebol ao ar livre, uma pista de corrida.

Também o Estádio da Luz teria alterações com um quarto nível acrescentado, com escritórios e instalações comerciais. Em aberto estava a subida da lotação de 65 mil para 80 mil pessoas. O plano seria ter o projeto construído a tempo do Mundial 2030.

Na altura, a ministra da Cultura e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, pronunciou-se favorável. "Estamos perante um investimento verdadeiramente notável, que tem como objetivo requalificar não só o Estádio da Luz, mas toda a área envolvente. Visão, compromisso... Isto traduz uma compreensão profunda do papel central que o desporto assume na nossa sociedade, não apenas como prática física, mas como motor de bem estar e inclusão. Esta é, aliás, uma das razões pelas quais o Governo assume o desporto como uma prioridade. Projetos como este merecem ser destacados pelo seu contributo", disse, valorizando as instalações comerciais, hoteleiras e residenciais que ficassem agrupadas ao projeto.