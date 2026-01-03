Sócios do Benfica aprovam projeto 'Benfica District', uma das bandeiras eleitorais de Rui Costa

Os sócios do Benfica aprovaram este sábado (3 de janeiro), com 59,24% de votos favoráveis, o 'Benfica District', projeto para o espaço em redor do Estádio da Luz e uma das bandeiras eleitorais de Rui Costa, reeleito presidente do clube.De acordo com informação prestada pelos meios digitais do clube, em Assembleia Geral extraordinária, que decorreu a partir das 09:00 de hoje no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, o projeto recebeu 59,24% de votos favoráveis, tendo se registado 40,76% de votos contra.O ‘Benfica District’, que pretende ‘revolucionar’ todo o espaço envolvente ao Estádio da Luz, em Lisboa, e cuja meta de conclusão é o Mundial2030 de futebol, tem um investimento estimado na ordem de 220 milhões de euros (ME)..Benfica District. A apresentação do megaprojeto para a nova Luz.Benfica vence Estoril com 'hat trick' de Pavlidis e aproxima-se do Sporting