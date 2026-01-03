Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Benfica vence Estoril com 'hat trick' de Pavlidis e aproxima-se do Sporting

Avançado grego volta a recuperar a liderança dos melhores marcadores do campeonato
Um 'hat trick' de Pavlidis permitiu ao Benfica vencer 3-1 o Estoril Praia, na 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga de futebol, voltando a encurtar para três pontos o atraso para o Sporting.

Uma grande penalidade, convertida aos 34 minutos, foi o 'pontapé de saída' para o 'hat trick' do grego, que recuperou a liderança dos melhores marcadores, agora com 17 golos, ao anotar mais dois, aos 45+1 e aos 80, tendo o Estoril, que vinha de dois triunfos seguidos, ainda ameaçado, quando João Carvalho reduziu para 2-1, aos 45+3.

Com esta vitória, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, agora com 39 pontos, menos três do que o segundo, o bicampeão Sporting, enquanto os 'canarinhos' seguem no nono lugar, com 20.

