Cidade do Futebol transforma-se em laboratório com a chegada do PFS Academy – Science in Football

A Cidade do Futebol recebe nos dias 4 e 5 de maio a edição de 2026 do PFS Academy – Science in Football, iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, através da FPF Academy, que reforça a aposta estratégica na ligação entre ciência, formação e rendimento no futebol. Pela primeira vez integrado no universo do Portugal Football Summit, o evento assume uma dimensão reforçada no posicionamento internacional da investigação aplicada ao jogo.Para o secretário-geral da FPF, José Gomes Mendes, esta integração representa um passo natural na afirmação de Portugal como referência internacional na produção e transferência de conhecimento científico no futebol. “Há um mito no futebol que diz que é apenas uma questão de jeito e de paixão, mas o futebol moderno não é nada disso: tem muito conhecimento e muita ciência por trás”, sublinhou o dirigente, destacando o papel crescente da investigação na evolução do jogo. Sob o tema The Team Behind the Team: Science, Training and Performance, o encontro reúne especialistas nacionais e internacionais de áreas como metodologia de treino, análise de jogo, medicina desportiva, psicologia, nutrição e tecnologia aplicada ao rendimento. Para José Gomes Mendes, esta abordagem multidisciplinar traduz uma realidade cada vez mais evidente no futebol contemporâneo. “Aqueles 11 jogadores que entram em campo têm toda uma equipa por trás que procura maximizar o sucesso. É aí que entra a ciência”, afirmou. O responsável considera que a partilha de conhecimento científico neste tipo de iniciativas tem impacto direto na prática quotidiana dos clubes e dos agentes desportivos. “Hoje o jogador de futebol é um homem instrumentado. Sabemos como está a batida do coração, recebemos dados do treino e da competição que nos permitem tomar decisões melhores. Trazer ciência para o futebol significa maximizar os fatores de sucesso de todos”, explicou. Segundo o organizador, o evento junta profissionais de múltiplas áreas técnicas, desde a performance ao scouting, passando pela nutrição e pela psicologia, reforçando o seu papel como espaço de convergência entre academia e terreno. “Juntamos gente que desempenha funções nas federações, nas associações, nos clubes e em diferentes departamentos técnicos. Este movimento é transformador e faz um futebol mais competitivo, mais moderno e mais otimizado”, acrescentou. Apesar da crescente importância dos dados e da tecnologia, José Gomes Mendes sublinha que a evolução científica não deve afastar o futebol da sua identidade cultural e emocional. “Se retirarmos a dimensão da paixão e do talento individual, perdemos a essência do jogo. O equilíbrio está em usar a ciência para gerar informação e apoiar decisões, mas deixando sempre ao treinador o papel central na gestão da equipa”, referiu. Nesse sentido, considera que o treinador continua a ser a figura determinante na articulação entre conhecimento científico e realidade competitiva. “A tecnologia pode produzir dados e opções, mas nunca poderá substituir a sensibilidade de quem está junto à linha e percebe o estado físico, psicológico e emocional dos jogadores”, salientou. O dirigente acredita ainda que iniciativas como o PFS Academy – Science in Football podem contribuir decisivamente para consolidar Portugal como polo internacional de formação avançada e investigação aplicada ao futebol. “Estamos a desenvolver na Federação um projeto de transformação muito importante na área da formação e da ciência, concentrado na FPF Academy, que é o veículo da transferência de conhecimento e da educação no futebol”, explicou. Entre os projetos estruturantes em curso destaca-se a criação do futuro Instituto Universitário do Futebol, pensado para oferecer formação conferente de grau académico. “Quando tivermos este ecossistema completo, teremos a máquina montada para transformar verdadeiramente o futebol e afirmar Portugal com centralidade internacional nesta área”, afirmou. Com mais de duas centenas de participantes já inscritos e a presença de especialistas ligados a clubes de elite, universidades e organizações internacionais, o evento reforça a estratégia da FPF de aproximar ciência e prática competitiva. Para José Gomes Mendes, essa ligação é hoje decisiva para o sucesso desportivo. “No futebol de alto nível, a diferença constrói-se cada vez mais fora das quatro linhas, na forma como produzimos, interpretamos e aplicamos conhecimento”, concluiu..Pedro Proença: “Estamos aqui para desafiar o futebol”