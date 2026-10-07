Ciclismo: Roglic é campeão europeu de contrarrelógio, Nelson Oliveira termina em 15.º

Primoz Roglic é o novo campeão europeu de contrarrelógio. O esloveno ganhou em casa num percurso de 22 km que tinha duas subidas ao longo da rota.

O atual corredor da Red Bull-Bora-Hansgrohe, que deverá sair para a Tudor de modo a despedir-se da modalidade na última aparição para tentar vencer a Volta a França, bateu por sete segundos Bruno Armirail, da França, corredor da França e que foi campeão nacional três vezes na carreira. Em terceiro lugar ficou Maxime Decomble, de apenas 21 anos, candidato a estatuto de promessa na Groupama-FDJ.

Nos Europeus da Eslovénia, Roglic consegue a segunda vitória do ano em cronos, já havia sido campeão nacional, mas a primeira contra uma oposição internacional desde a Primavera de 2024. A vitória 93 da carreira engrandece o palmarés de um dos melhores corredores da década que, aos 36 anos, tem quatro Voltas a Espanha e uma Volta a Itália arrecadadas, além de ter sido vencedor da maioria das provas de uma semana do calendário. Recorde-se que foi campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados de 2020 para 2021 devido à pandemia de covid-19. Falta o Tour para se juntar à elite de oito atletas que venceram as três Grandes Voltas. Foi segundo na última Vuelta depois de uma época marcada por lesões. Antes de arrancar a prova espanhola tinha sido atropelado e chegara à corrida sem saber a extensão das lesões.

Portugal termina a participação nestes Europeus em elites com um 15.º e 19.º postos. Tiago Antunes, da Efapel, até se situou nos dez primeiros durante os primeiros 8 km, mas terá acusado a fatura mais à frente, descendo a 19.º em 44 participantes. Nelson Oliveira ficou a 1m07s do vencedor, Antunes a 1m27s no percurso de Sencur, na Eslovénia. O corredor da Movistar fez pela quarta vez o contrarrelógio dos Europeus, melhorando quatro lugares em comparação a 2025. Em 2016, foi quarto classificado, em 2023 sexto classificado.

Ao DN, o selecionador português Valter Sousa explicou que as ausências de João Almeida e António Morgado dos Europeus se tinham devido a opção pelo momento físico. Tiago Antunes ganhou a vaga no contrarrelógio porque Ivo Oliveira não teve permissão da equipa para participar. Afonso Eulálio, da Bahrain, ouviu semelhante indicação à dada pela UAE Emirates.