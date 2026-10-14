Maria Martins esteve em dois Jogos Olímpicos.
Maria Martins esteve em dois Jogos Olímpicos.HUGO DELGADO/LUSA
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Ciclismo. Maria Martins abre participação portuguesa nos Mundiais de pista com bronze

Atleta foi a terceira classificada, acompanhou o movimento certo e alcançou medalha no scratch no arranque da competição em Xangai.
Frederico Bártolo
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Maria Martins conquistou hoje, quarta-feira, 14 de outubro, a medalha de bronze na prova de scratch do Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista, que marcou o arranque da competição para os portugueses.

A atleta olímpica em Tóquio'2020 e Paris'2024 teve a capacidade e leitura de corrida para responder ao ataque que seria decisivo para as medalhas, em Xangai, China. A ciclista de 27 anos concluiu as 40 voltas, com 10 km de extensão no velódromo, acompanhando as adversárias no momento certo e terminou no terceiro lugar a corrida de scratch, somente atrás da neerlandesa Lorena Wiebes, sprinter de elite mundial, e da irlandesa Lara Gillespie.

Esta é a terceira medalha para Maria Martins em Campeonatos do Mundo de Pista, depois dos bronzes, também no scratch, em 2020, e no omnium, em 2022. A portuguesa já se tinha sagrado campeã europeia na disciplina em 2023, e foi terceira classificada no scratch em 2019 e 2025, além de somar um bronze na eliminação nos Europeus de 2020.

Recorde-se que o Mundial de pista abre a qualificação olímpica para Los Angeles 2028, no qual Tata Martins pretende estar na disciplina de omnium, que agrega quatro variantes do ciclismo de pista.

Na quinta-feira, Daniela Campos compete na prova de eliminação feminina, depois, no mesmo dia, entra em ação Diogo Narciso no scratch masculino. Na sexta-feira, Maria Martins arranca a participação no omnium, novamente com a disciplina de scratch a inaugurar, seguindo-se a corrida de tempo e eliminação.

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