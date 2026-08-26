Carlos Vicens rejeita gestão da vantagem: “Temos de ir para ganhar”

Carlos Vicens não quer o Sp. Braga agarrado à vantagem de dois golos conquistada na primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência. Na antevisão ao encontro desta quinta-feira, em Viena, o treinador dos minhotos garantiu que a equipa entrará em campo com a intenção de voltar a vencer.

O triunfo por 2-0 em Braga colocou os arsenalistas numa posição favorável, mas o técnico espanhol alertou para a reação que espera do Austria Viena e recusou uma abordagem excessivamente conservadora.

“Jogou-se metade de um jogo de 180 minutos. Conseguimos uma vantagem, mas esperamos um adversário que tentará dar a volta. Temos de ser muito sérios e capazes de competir em todos os registos que o jogo exigir, porque serão muitos”, afirmou Carlos Vicens, em declarações à Sport TV.

O treinador pediu ao Sp. Braga que mantenha a identidade demonstrada ao longo da temporada, independentemente do resultado alcançado na primeira mão. “Temos de ser nós próprios, jogar com personalidade, ambição e agressividade e tentar ganhar”, vincou.

Carlos Vicens lembrou que uma eliminatória europeia pode mudar rapidamente e, por isso, pretende ver a equipa concentrada desde o primeiro minuto. “Temos de ir para ganhar, tentando não prestar demasiada atenção à vantagem. O futebol mostra-nos que tudo pode acontecer”, advertiu.

Além da capacidade para procurar o golo, o técnico salientou que os minhotos terão de saber adaptar-se aos diferentes momentos do encontro. “Temos de estar preparados para nos impor, mas também para sofrer, defender bem, atacar bem e ser competitivos e agressivos”, acrescentou.

Questionado sobre as ausências no plantel, Vicens recusou apresentar justificações antecipadas e centrou o discurso nos futebolistas que viajaram para a Áustria. “Não há desculpas por causa das baixas. Vamos tentar fazer um grande jogo e as decisões terão em conta o que trabalhámos nestes dias, aquilo de que a equipa pode precisar e o que o jogo exigir”, explicou.

Jovan Milosevic, uma das caras novas do Sp. Braga, também foi abordado pelo treinador. O avançado sérvio chegou em boas condições físicas, depois de ter realizado grande parte da pré-época na Alemanha, e poderá ser opção em Viena.

“Vem em forma e está a adaptar-se ao novo contexto. Recebemo-lo de braços abertos e desejamos-lhe o melhor no clube. Todos os jogadores que viajaram estão disponíveis para jogar”, revelou Carlos Vicens.

O Sp. Braga visita o Austria Viena esta quinta-feira, às 19h30 de Portugal continental, procurando defender a vantagem de 2-0 e assegurar a presença na fase de liga da Liga Conferência.